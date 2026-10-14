Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σύλλογός μας θα περπατήσει στην περιοχή του Ξερόκαμπου.
Συγκεκριμένα από την παραλία Κατσουνάκι, θα ανηφορίσουμε το ομώνυμο Φαράγγι, θα περάσουμε από το σημείο Χειρόμαντρες, όπου θα δούμε τα απομεινάρια ενός Μινωικού φράγματος, και θα φτάσουμε στο σημείο Άσπρος Βόλακας.
Από εκεί θα κατηφορίσουμε από τις πλαγιές, πάλι προς την αφετηρία.
Διαδρομή μέτριας δυσκολίας λόγο του σκαρφαλώματος που απαιτείτε σε κάποια σημεία μέσα στο Φαράγγι, μήκους 7 χιλιομέτρων και διάρκειας τριών ωρών περίπου.
Μετά την διαδρομή υπάρχει δυνατότητα, αν το επιτρέψει ο καιρός να κάνουμε κι ένα μπάνιο, στις υπέροχες παραλίες του Ξερόκαμπου οπότε, κρατάτε και μαγιό.
Συγκέντρωση στο γνωστό σημείο στις 8:00 αναχώρηση στις 8:15.
Δηλώσεις συμμετοχής, έως και την Παρασκευή το βράδυ στο τηλ. 6932052785 Θαλασσινού Φούλα.
Υπεύθυνος εκδρομής Τζουανάκης Νίκος.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι παρακάτω όροι έχουν στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας:
• Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ιδιότητα μέλους του Συλλόγου και η τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής υποχρέωσης.
• Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος εγγραφής είναι 10€ ετησίως και ισχύει έως 31/12 κάθε έτους.
• Κάθε μέλος συμμετέχει στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τους συμμετέχοντες.
• Οι γονείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα παιδιά τους.
• Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ή αποκλεισμού συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας.
• Ο αρχηγός έχει επίσης το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη συμμετοχή σε άτομα που δεν τηρούν τους όρους ή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
• Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία της διαδρομής και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.
• Οι αναφερόμενες ώρες πορείας είναι ενδεικτικές και αφορούν μέσο ρυθμό πεζοπορίας, χωρίς τις απαραίτητες στάσεις