Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σύλλογός μας θα περπατήσει στην περιοχή του Ξερόκαμπου.

Συγκεκριμένα από την παραλία Κατσουνάκι, θα ανηφορίσουμε το ομώνυμο Φαράγγι, θα περάσουμε από το σημείο Χειρόμαντρες, όπου θα δούμε τα απομεινάρια ενός Μινωικού φράγματος, και θα φτάσουμε στο σημείο Άσπρος Βόλακας. Από εκεί θα κατηφορίσουμε από τις πλαγιές, πάλι προς την αφετηρία. Διαδρομή μέτριας δυσκολίας λόγο του σκαρφαλώματος που απαιτείτε σε κάποια σημεία μέσα στο Φαράγγι, μήκους 7 χιλιομέτρων και διάρκειας τριών ωρών περίπου. Μετά την διαδρομή υπάρχει δυνατότητα, αν το επιτρέψει ο καιρός να κάνουμε κι ένα μπάνιο, στις υπέροχες παραλίες του Ξερόκαμπου οπότε, κρατάτε και μαγιό.

Συγκέντρωση στο γνωστό σημείο στις 8:00 αναχώρηση στις 8:15. Δηλώσεις συμμετοχής, έως και την Παρασκευή το βράδυ στο τηλ. 6932052785 Θαλασσινού Φούλα. Υπεύθυνος εκδρομής Τζουανάκης Νίκος.