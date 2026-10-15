Στο ίδιο έργο θεατές βρίσκονται για ακόμη μία φορά οι κάτοικοι του Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς οι πλημμύρες των προηγούμενων ημερών άφησαν πίσω τους εκτεταμένες ζημιές, ενώ και σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Νερά έχουν κατακλύσει εκτάσεις και καλλιεργήσιμες γαίες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και εντείνοντας την αγωνία των κατοίκων και των παραγωγών, που βλέπουν τις περιουσίες και τις καλλιέργειές τους να δοκιμάζονται ξανά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η νέα πλημμύρα επαναφέρει με έντονο τρόπο το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και του αποστραγγιστικού συστήματος της περιοχής. Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους, επισημαίνοντας ότι, παρά τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, βρίσκονται και πάλι αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις, χωρίς να έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που περιμένουν για τις ζημιές τους.

«Στο ίδιο έργο θεατές! Οροπέδιο Λασιθίου, δεύτερη πλημμύρα! Σήμερα 15 Οκτωβρίου! Μηδέν αποζημίωση! Μηδέν αποτελεσματικότητα αποστραγγιστικού συστήματος! Είμαστε σε απόγνωση!», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα που αποτυπώνει την αγανάκτηση και την απελπισία που επικρατούν.