Επιχείρηση για τον εντοπισμό ανθρώπου κάτω από το τμήμα της οροφής του Ιταλικού στρατώνα πραγματοποιεί η πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων. Όπως αναφέρουν τα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ένα τμήμα της οροφής στην είσοδο του στρατώνα κατέρρευσε (τσιμεντένιος τείχος και ξύλινα δοκάρια).

Οι πυροσβέστες διερευνούν αν κάτω από τα συντρίμμια υπάρχει άνθρωπος με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, ενώ αναμένεται και η αξιοποίηση ειδικού σκύλου της ΕΜΑΚ .

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στις αρχές μέσα στο κτήριο ζούσε το τελευταίο διάστημα άστεγος και οι πυροσβέστες ψάχνουν για πιθανόν εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο κ. Γ. Νικηφορακη η διαδικασία της εκπόνησης της μελέτης ανακατασκευής του ιστορικού κτηρίου συνεχίζεται, προκειμένου στο μέλλον να φιλοξενήσει το δημαρχείο της πόλης. Αναφορικά με τη φύλαξη του χώρου και το ότι μέσα εισέρχονται άστεγοι ο αντιδήμαρχος απάντησε πως έχουν τοποθετηθεί απαγορευτικές πινακίδες και σήματα .

Ο σκύλος της ΕΜΑΚ αναμένεται λίγο μετά τις 2.30 από το Ηράκλειο για να συνδράμει στις έρευνες .