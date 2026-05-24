Το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Καθεδρικό ναό του Αγ. Τίτου επίσημη Δοξολογία όπου χοροστάτησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου .

Για το ιστορικό των δραματικών ημερών μίλησε το επίτιμο μέλος και πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ν. Ηρακλείου» Αντωνία Τσαγκαράκη.

Στο μνημείο Μικρασιατικού-Ποντιακού Ελληνισμού ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση που τέλεσε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, και κατάθεση στεφάνων από τους: Βουλευτή Ηρακλείου της Ν.Δ. Λευτέρη Αυγενάκη, τον Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Φραγκίσκο Παρασύρη που εκπροσώπησε τον Πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Παντελή Ρυακιωτάκη, που εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, τον εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, κομμάτων, φορέων, Ποντιακών Σωματείων-Συλλόγων, Μικρασιατών, ενώσεων αποστράτων.

Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, παρουσία του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και φορέων και μαθητές από το 17ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Στ. Αρναουτάκης: Ανάγκη η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 112 χρόνια μετά, παραμένει στη μνήμη μας ως μία από τις πιο τραυματικές σελίδες της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Ο διωγμός, τα βασανιστήρια, ο θάνατος συνθέτουν το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και υπενθυμίζουν την ανάγκη αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας.

Ως Περιφέρεια Κρήτης τιμάμε τη μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού που δοκιμάστηκε με τον πιο σκληρό τρόπο και κατάφερε να επιβιώσει, να δημιουργήσει με αξιοπρέπεια και να συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο της χώρας μας.