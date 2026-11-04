Ο Θανάσης Σαμαράς επιστρέφει θριαμβευτικά στη Κρήτη με την ολοκαίνουργια stand-up comedy παράστασή του.

Μετά την σαρωτική επιτυχία της πρώτης του δουλειάς, «ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΤΕ;», ο Θανάσης ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για να σας αποκαλύψει πως… δεν θέλει πια να ζει «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ».

Και το δηλώνει, όπως πάντα, με τον πιο απολαυστικό και κωμικό τρόπο.

Ο στόχος της νέας παράστασης;

Εσείς να γελάσετε μέχρι δακρύων – κι εκείνος να καταφέρει επιτέλους να βγει από αυτήν παντρεμένος.

Αλλά πριν απαντήσετε στο… μεγάλο ερώτημα, θα πρέπει να ακούσετε όσα έχει να σας πει. Για να ξέρετε, φυσικά, με ποιον σκοπεύετε να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας.

Θα μάθετε αν ζηλεύει και –αν ναι– για ποιον λόγο. Θα ακούσετε ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια, πράγματα που τον σημάδεψαν, αλλά και τις παράλογες προσδοκίες που έχουν όλοι οι «άλλοι» από εσάς. Και όταν λέμε «άλλοι», δεν εννοούμε γνωστούς σας. Εννοούμε άλλους γενικά. Που δεν τους έχετε δει ποτέ. Και μάλλον ούτε πρόκειται.

Tην Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο κινηματοθέατρο Δρήρος στις 21:30.