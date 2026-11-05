Το κρουαζιερόπλοιο Balmoral της εταιρείας Fred Olsen Cruise Line, σήμερα εκτάκτως, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Το Balmoral είναι το μεγαλύτερο πλοίο της εταιρείας (217 μ.).

Είναι η δεύτερη παρουσία του στο λιμάνι μας, με πρώτη τον περασμένο Οκτώβριο 2025. Πήρε το όνομά του από το Balmoral Castle, το διάσημο βασιλικό κτήμα της Σκωτίας που ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Στην προ ετών ανακαίνισή του προστέθηκε (!) μια μεσαία ενότητα μήκους 30 μέτρων, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά του.

ΛΕΩΝ.Κ.