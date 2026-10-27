Συνάντηση εργασίας με την πρόεδρο της Κοινότητας Λιμνών, Ζαχαρένια Λεμπιδάκη, πραγματοποίησε στο γραφείο του ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, με βασικό θέμα την πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε εκτενής αναφορά στις έντονες καιρικές συνθήκες και στις καταστροφικές επιπτώσεις της θεομηνίας που έπληξε την Κρήτη και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου την 1η και 4η Οκτωβρίου. Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε η ανάγκη για συνεχή εγρήγορση, έγκαιρο σχεδιασμό και στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Τέλος, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τον εντοπισμό και την αξιολόγηση σημείων αυξημένου κινδύνου στις Λίμνες, τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων απορροής, καθώς και την εξέταση πρόσθετων παρεμβάσεων που μπορούν να βελτιώσουν την αποστράγγιση των υδάτων και να περιορίσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες και τους συναρμόδιους φορείς, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη, η έγκαιρη καταγραφή των προβλημάτων και ο αποτελεσματικός συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την προστασία των πολιτών, των υποδομών και των περιουσιών τους απέναντι στις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.