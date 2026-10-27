Ο αγροτικός δρόμος στην περιοχή Βοθώνας, εντός του Κάμπου του Οροπεδίου Λασιθίου, στην Τοπική Κοινότητα Ψυχρού, θα παραμείνει κλειστός για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, λόγω επικινδυνότητας.

Από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου