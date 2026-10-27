Ο αγροτικός δρόμος στην περιοχή Βοθώνας, εντός του Κάμπου του Οροπεδίου Λασιθίου, στην Τοπική Κοινότητα Ψυχρού, θα παραμείνει κλειστός για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, λόγω επικινδυνότητας.
Από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου
Ο αγροτικός δρόμος στην περιοχή Βοθώνας, εντός του Κάμπου του Οροπεδίου Λασιθίου, στην Τοπική Κοινότητα Ψυχρού, θα παραμείνει κλειστός για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, λόγω επικινδυνότητας.
Από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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