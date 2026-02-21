Στην καρδιά της Βαυαρίας, εκεί όπου οι ιστορικοί δεσμοί με την Ελλάδα παραμένουν ζωντανοί και οι κάτοικοί της στρέφουν παραδοσιακά το βλέμμα στον ευρωπαϊκό Νότο, η Κρήτη ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει. Η φετινή επετειακή 55η διεθνής τουριστική έκθεση f.re.e. στο Μόναχο, που πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου, θέτει το νησί μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ανακηρύσσοντάς το ως την Τιμώμενη Περιφέρεια για το 2026.

«Ένας κόσμος από μόνος του»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της f.re.e., Δρ. ΡάνχαρντΠφάιφερ, μιλώντας για την απόφαση να τιμηθεί ειδικά η Κρήτη, ήταν σαφής: «Η Κρήτη είναι ένας κόσμος από μόνος του. Οι επισκέπτες μας στο Μόναχο είναι έμπειροι ταξιδιώτες. Δεν αναζητούν πλέον μια γενική εικόνα μιας χώρας, αλλά εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες μιας συγκεκριμένης περιφέρειας», όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ Γιώργος Παππάς.

Όπως εξήγησε, για τους Βαυαρούς η Μεσόγειος είναι ψυχολογικά και γεωγραφικά πιο κοντά από τις βόρειες θάλασσες της Γερμανίας, και η Ελλάδα αποτελεί τον ιδανικό προορισμό που συνδυάζει ομορφιά και ζεστασιά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η διευθύντρια της έκθεσης, Κάτριν Λάιντεριτς, τόνισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού: την εξαιρετική αεροπορική προσβασιμότητα και την πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού εμπειρίας, όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία και η γαστρονομία.

Στρατηγική εξωστρέφεια

και γερμανική αγορά

Για την Περιφέρεια Κρήτης, η παρουσία στο Μόναχο αποτελεί κομβικό σταθμό σε έναν μακρύ «μαραθώνιο» προβολής που ξεκίνησε το φθινόπωρο από το Παρίσι και το Λονδίνο, περνώντας πρόσφατα από τη Βιέννη και την Ουτρέχτη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Κυριάκος Κώτσογλου, παρουσίασε στους Γερμανούς δημοσιογράφους και επαγγελματίες την πολυμορφία της Κρήτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της γερμανικής αγοράς, από την οποία προέρχονται ετησίως περίπου 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες.

«Ειδικά για τη γερμανική αγορά, την οποία θεωρούμε κορυφαία, ακολουθούμε ένα στοχευμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει το Ντίσελντορφ, τη Στουτγάρδη και το Αμβούργο, με κορύφωση τη μεγάλη έκθεση ITB στο Βερολίνο», ανέφερε ο κ. Κώτσογλου. Επιπλέον επεσήμανε ότι ο Γερμανός τουρίστας είναι «πολυδιάστατος»· αναζητά την περιήγηση, την αναρρίχηση και την κουλτούρα, στοιχεία που η Κρήτη προσφέρει σε αφθονία.

Η «κατάκτηση»

της γερμανικής ενδοχώρας

Η στρατηγική της Περιφέρειας δεν σταματά στις μεγάλες μητροπόλεις. Σύμφωνα με τον κ. Κώτσογλου, εξετάζεται σοβαρά η επέκταση των δράσεων προβολής και σε άλλες πόλεις, όπως η Δρέσδη, η Λειψία και η Νυρεμβέργη. Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την κίνηση συνοψίζεται στη φράση του Αντιπεριφερειάρχη που κέρδισε τις εντυπώσεις: «Η Γερμανία αξίζει κάτι παραπάνω από μία επίσκεψη το χρόνο».

Η παρουσία της Κρήτης στο Μόναχο, με τη θερμή στήριξη του Γενικού Προξένου κ. Κωνσταντίνου Κοδέλλα και του Εμπορικού Τμήματος, δεν είναι απλώς μια συμμετοχή σε μια έκθεση. Είναι η επιβεβαίωση ότι το νησί παραμένει στην «πρώτη γραμμή» των προτιμήσεων της κεντρικής Ευρώπης, επενδύοντας στην ποιότητα και την αυθεντικότητα που απαιτεί ο σύγχρονος ταξιδιώτης.

Η «αποδέσμευση»

από το μοντέλο

Ήλιος και Θάλασσα

Η εντυπωσιακή παρουσία της Κρήτης ως τιμώμενη περιφέρεια στην έκθεση f.re.e. του Μονάχου δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ο «καθρέφτης» των τάσεων που καταγράφονται από τις αρχές του 2026 στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Από την Ουτρέχτη και τη Βιέννη μέχρι το Παρίσι και το Λονδίνο, το μήνυμα είναι σαφές: Η Κρήτη παύει να είναι απλώς ένας «καλοκαιρινός προορισμός» και μετεξελίσσεται σε ένα πολυθεματικό οχυρό του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Αναλύοντας τα δεδομένα που συλλέγουμε από τις επαφές στην καρδιά της Ευρώπης, προκύπτουν τρία βασικά συμπεράσματα για τη φετινή σεζόν:

Παρά το γεγονός ότι οι παραλίες μας παραμένουν το ισχυρότερο brand, οι Ευρωπαίοι-και ειδικά οι Γερμανοί- αναζητούν πλέον την ενδοχώρα. Η ζήτηση για περιπατητικό τουρισμό, ορειβασία και ποδηλατικές διαδρομές στα Λευκά Όρη και τον Ψηλορείτη παρουσιάζει αύξηση που ξεπερνά το 15% σε σχέση με πέρυσι. Η Κρήτη «πουλάει» πλέον βιωσιμότητα και επαφή με τη φύση, στοιχεία που αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητα για τον μέσο Ευρωπαίο ταξιδιώτη το 2026.

Γαστρονομία:

Ο νέος «πρεσβευτής»

Δεν είναι τυχαίο ότι στο Μόναχο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις γαστρονομικές προσφορές. Η κρητική διατροφή έχει περάσει από το στάδιο της απλής «εμπειρίας φαγητού» σε αυτό της «επένδυσης στην ευεξία». Οι ξένοι touroperators αναφέρουν ότι οι τουρίστες αναζητούν πακέτα που περιλαμβάνουν επισκέψεις σε οινοποιεία, ελαιοτριβεία και συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία πέρα από τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Η μάχη

της συνδεσιμότητας

Η αισιοδοξία που απέπνεε η παρουσία του Κυριάκου Κώτσογλου και της κρητικής αποστολής εδράζεται και στα στοιχεία των αεροπορικών θέσεων. Οι προκρατήσεις για το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και το «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» δείχνουν σταθερότητα, ενώ η συζήτηση για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι λειτουργεί ήδη ως μαγνήτης για μακροπρόθεσμες επενδύσεις από μεγάλους ομίλους της Κεντρικής Ευρώπης.

Η πρόκληση

του 1,5 εκατομμυρίου

Η Γερμανία παραμένει ο «αιμοδότης» του τουρισμού μας. Με 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες να αναμένονται και φέτος, το στοίχημα δεν είναι μόνο η ποσότητα, αλλά η διασπορά. Η στρατηγική της Περιφέρειας να στοχεύσει σε πόλεις, όπως η Δρέσδη και η Λειψία, δείχνει μια διάθεση να «ξεκλειδώσει» αγορές με υψηλή αγοραστική δύναμη που μέχρι τώρα δεν είχαν την Κρήτη ως πρώτη επιλογή.

Εν κατακλείδι, η σεζόν του 2026 ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η Κρήτη δεν πάει στις εκθέσεις απλώς για να θυμίσει την ύπαρξή της, αλλά για να επιβάλει τους δικούς της όρους ως ένας προορισμός που μπορεί να προσφέρει 12 μήνες τουρισμό. Το Μόναχο ήταν μόνο η αρχή· η συνέχεια θα δοθεί στο Βερολίνο (ITB), όπου η Κρήτη αναμένεται να σφραγίσει την κυριαρχία της στη Μεσόγειο.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ