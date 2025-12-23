Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ημέρα αφιερωμένη στους Αγίους Δέκα Μάρτυρες της Κρήτης, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Νεάπολης εκκλησιάστηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας, όπου δέχθηκαν τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Γεράσιμου και ένα μικρό συμβολικό δώρο. Το “ευχαριστώ” της μαθητικής μας κοινοτητας ήταν…μουσικό, αφού όλοι μαζί τραγουδήσαμε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας τα παραδοσιακά κάλαντα.

Όμως, υπήρχε και συνέχεια, αφού οι μαθητές και οι μαθήτριες μας πρόσφεραν με τη σειρά τους τα τρόφιμα που είχαν συγκεντρώσει τις τελευταιες ημέρες στην Στέγη Αγάπης της Μητρόπολης μας, στέλνοντας έμπρακτα το δικό τους μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης.