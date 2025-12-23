Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ημέρα αφιερωμένη στους Αγίους Δέκα Μάρτυρες της Κρήτης, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Νεάπολης εκκλησιάστηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας, όπου δέχθηκαν τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Γεράσιμου και ένα μικρό συμβολικό δώρο. Το “ευχαριστώ” της μαθητικής μας κοινοτητας ήταν…μουσικό, αφού όλοι μαζί τραγουδήσαμε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας τα παραδοσιακά κάλαντα.
Όμως, υπήρχε και συνέχεια, αφού οι μαθητές και οι μαθήτριες μας πρόσφεραν με τη σειρά τους τα τρόφιμα που είχαν συγκεντρώσει τις τελευταιες ημέρες στην Στέγη Αγάπης της Μητρόπολης μας, στέλνοντας έμπρακτα το δικό τους μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης.
Η τελευταία σχολική ημέρα πριν τις γιορτές ήταν γεμάτη χρώματα, μουσική και χαμόγελα! Η χορωδία του σχολείου μας πλημμύρισε την πόλη με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ενώ στο προαύλιο στήθηκε ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο παζάρι και λαχειοφόρος αγορά, φτιαγμένα με πολλή αγάπη και… πολλή ανακύκλωση!
Δώρα, κατασκευές και αντικείμενα που είχαν προσφέρει ή δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές βρήκαν νέα ζωή, στέλνοντας ένα όμορφο μήνυμα προσφοράς, συνεργασίας και σεβασμού στο περιβάλλον. Με τη βοήθεια της σχολικής μας ξωτικοπαρέας, λιχουδιές, κάλαντα και γέλια γέμισαν τον χώρο και τις καρδιές μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι βοήθησαν να ζήσουμε αυτές τις όμορφες στιγμές!
Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές, γεμάτες υγεία, αγάπη και χαρά!
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
