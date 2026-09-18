Η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας και την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, πραγματοποίησε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 ελέγχους σε κυνηγούς σε περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Σητείας, κυνηγός ο οποίος, αρνήθηκε αρχικά να υποβληθεί στον προβλεπόμενο έλεγχο και απομακρύνθηκε με το όχημά του.

Ο κυνηγός εντοπίστηκε στη συνέχεια σε δεύτερο σημείο ελέγχου, όπου πραγματοποιήθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος.

Διαπιστώθηκε ότι είχε θηρεύσει δύο λαγούς, ενώ για το συγκεκριμένο είδος το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ανώτατο όριο κάρπωσης ενός ατόμου ανά κυνηγό και ημερήσια έξοδο.

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις κινήθηκαν από την υπηρεσία οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες και η σχηματισθείσα δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου για τα περαιτέρω.

Η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θήρας θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, με στόχο την προστασία της άγριας πανίδας, την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων κάρπωσης και την ορθή εφαρμογή της περί θήρας νομοθεσίας.

Η τήρηση των κανόνων θήρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση του θηραματικού πλούτου και την προστασία της άγριας ζωής.