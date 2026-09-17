Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς SUP, καθώς για τις επόμενες έξι μέρες φιλοξενεί το Agios Nikolaos on SUP 2026 – Paddle Europe SUP Championships & SUP World Cup Event, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού.

Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα SUP της Paddle Europe και το SUP World Cup πραγματοποιούνται την ίδια εβδομάδα και στα ίδια νερά, προσελκύοντας περισσότερους από 250 αθλητές από 20 και πλέον χώρες.



Με αφορμή το σπουδαίο αυτό αθλητικό γεγονός, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στην οποία μίλησαν για τη διοργάνωση ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, ο Μιχάλης Φαρσαρης Έφορος SUP της Ελληνικης Ομοσπονδιας Κανο Καγιακ SUp Surf, ο Jean Zoungrana Paddle Europe President Noemi Horvath 2021– Chair of the Paddle Worldwide SUP Committee, 2023-present – Paddle Europe technical delegate for SUP, και ο Γιώργος Αθανασίου πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανοε καγιάκ.

