Τη συμφωνία του με τον Βασίλη Πλεσίτη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας έκανε γνωστή ο ΑΟ Βραχασίου αναφέροντας αναλυτικά:

Με μεγάλη μας χαρά, ο Α.Ο. Βραχασίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον έμπειρο προπονητή Βασίλη Πλεσίτη.

Ο Γιαννιώτης τεχνικός είναι διπλωματούχος UEFA Pro και διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχοντας εργαστεί σε αρκετές ομάδες κατά τη διάρκεια της προπονητικής του διαδρομής.

Στο παρελθόν έχει καταγράψει σημαντική παρουσία στις Ακαδημίες του Εργοτέλη και του ΟΦΗ, ενώ έχει καθίσει, μεταξύ άλλων, στον πάγκο του Ζαρού, του Ασημίου, του Αλμυρού, του Ανθεστίωνα και του ΠΑΟ Κρουσώνα, με τελευταίο σταθμό της προπονητικής του πορείας τον ΑΟΑΝ, την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, έχει αποτελέσει μέλος του τεχνικού επιτελείου της πρώτης ομάδας του Εργοτέλη, έχοντας διατελέσει βοηθός προπονητή σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών, προσθέτοντας σημαντικές εμπειρίες στην προπονητική του πορεία.

Η εμπειρία, οι γνώσεις και η προσωπικότητά του αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη νέα προσπάθεια του συλλόγου μας.

Ευχόμαστε στον κ. Βασίλη Πλεσίτη υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του και, μέσα από τη συνεργασία μας, να καταφέρουμε από κοινού να πετύχουμε τους φετινούς στόχους της ομάδας μας.