Υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν θέλεις να πιστέψεις αυτό που ακούς. Στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά και αδύναμα μπροστά στην απώλεια ενός νέου ανθρώπου που είχε ακόμη τόσα να προσφέρει.

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Νατάσα Πάγκαλου, έναν ξεχωριστό άνθρωπο, πάντοτε χαμογελαστό, ευγενικό και πρόθυμο να βοηθήσει. Έναν άνθρωπο δραστήριο, με αγάπη για τον τόπο μας και με σημαντική, διαρκή και ανιδιοτελή προσφορά.

Η Νατάσα, με την παρουσία, την καλοσύνη, κέρδιζε την εκτίμηση όλων όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της. Η πρόωρη απώλειά της μάς γεμίζει πόνο και αφήνει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική μας κοινωνία.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους αγαπημένους της ανθρώπους. Τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Καλό σου ταξίδι, Νατάσα.

Αλεξάκης Χαρίλαος

Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης

Για το συνδυασμό «Στην Πράξη»