Ο Άγιος Νικόλαος ετοιμάζεται να υποδεχθεί για ακόμη μία χρονιά ένα από τα πλέον εντυπωσιακά διεθνή αθλητικά γεγονότα, το Agios Nikolaos Cliff Diving 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εμβληματική Λίμνη Βουλισμένη.

Για 8η χρονιά, η καρδιά της πόλης μετατρέπεται σε ένα μοναδικό αγωνιστικό σκηνικό, φιλοξενώντας 17 κορυφαίους αθλητές Cliff Diving από την Ευρώπη και την Αμερική, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν θεαματικές καταδύσεις από ύψος άνω των 20 μέτρων.

Η ιδιαίτερη μορφολογία της Λίμνης, η δυνατότητα του κοινού να παρακολουθεί τη δράση από πολύ κοντά και η άμεση σύνδεση της διοργάνωσης με τον αστικό ιστό της πόλης έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια ξεχωριστή ταυτότητα, που έχει πλέον συνδέσει δυναμικά τον Άγιο Νικόλαο με το Cliff Diving.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που συνδυάζει υψηλού επιπέδου αγωνιστική δράση, εξωστρέφεια και διεθνή προβολή, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυνατότητα του Αγίου Νικολάου να φιλοξενεί μεγάλες και απαιτητικές αθλητικές διοργανώσεις.

Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου και τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και της Infinity Drop.

Στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στη Λίμνη Βουλισμένη, η επίσημη Συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία παρουσιάστηκαν η φετινή διοργάνωση, η αγωνιστική της διάσταση και η σημασία της για τον τόπο.

Στη Συνέντευξη Τύπου μίλησαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης, καθώς και δύο από τους αθλητές που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, ο Γερμανός Jan Wilko Heinzel και η Καναδή Caitlyn Padgett.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης και η Μαρία Στεφανάκη, μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Cliff Diving.

Μ. Μενεγάκης: «Μια μεγάλη ευκαιρία προβολής του τόπου μας»

Καλωσορίζοντας τους αθλητές και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης αναφέρθηκε στη σημασία που έχει αποκτήσει η διοργάνωση για τον Δήμο, αλλά και στη θέση της μέσα σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αθλητικών και τουριστικών δράσεων που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην περιοχή.

Όπως τόνισε, το Cliff Diving αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής του Αγίου Νικολάου, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη δυνατότητα του τόπου να φιλοξενεί μεγάλες και απαιτητικές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Στέργιο Ατσαλάκη, τον πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ Γιώργο Αστρουλάκη, τη Μαρία Στεφανάκη, καθώς και όλους τους αιρετούς, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην προετοιμασία της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τον βαθμό δυσκολίας και τις αυξημένες οργανωτικές απαιτήσεις της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον βατήρα ύψους άνω των 20 μέτρων, που ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο δυσκολίας και την αγωνιστική διάσταση της διοργάνωσης, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Cliff Diving, ένα άθλημα που «δένει» μοναδικά με το φυσικό και αστικό σκηνικό της Λίμνης, έχει τις προϋποθέσεις να συνεχίσει δυναμικά και τα επόμενα χρόνια στον Άγιο Νικόλαο.

Ο κ. Μενεγάκης σημείωσε ότι οι αθλητικές διοργανώσεις των ημερών είναι αφιερωμένες στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου, ως φόρος τιμής σε μία συμπολίτισσα που προσέφερε σημαντικά στον τοπικό αθλητισμό και στον εθελοντισμό.

Στ. Ατσαλάκης: Η δύναμη της διοργάνωσης είναι οι άνθρωποι και οι εθελοντές της

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή είχε εξαρχής δεσμευτεί όχι μόνο να συνεχίσει αλλά και να ενισχύσει τη διοργάνωση, κάτι που –όπως ανέφερε– αποδεικνύεται στην πράξη.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των εθελοντών και όλων των υπηρεσιών και ομάδων που στηρίζουν οργανωτικά και επιχειρησιακά το Cliff Diving, αναφέροντας μεταξύ άλλων τους Σαμαρείτες, τις ομάδες διάσωσης και την ΕΜΑΚ, καθώς και τους συνεργάτες του Δήμου και της διοργάνωσης.

Ο κ. Ατσαλάκης χαρακτήρισε σημαντικό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης τη συμμετοχή 17 αθλητών από όλο τον κόσμο, σημειώνοντας ότι στόχος του Δήμου είναι η περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια.

Jan Wilko Heinzel: «Ο Άγιος Νικόλαος είναι ένα ξεχωριστό μέρος για εμάς»

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η αναφορά του Γερμανού αθλητή Jan Wilko Heinzel στον Άγιο Νικόλαο και στη σχέση που έχει αναπτύξει με τη διοργάνωση μέσα στα χρόνια.

Ο έμπειρος αθλητής μίλησε για την αγάπη του για τον τόπο, χαρακτηρίζοντας ξεχωριστή την εμπειρία της επιστροφής κάθε χρόνο, ενώ αναφέρθηκε και στη φιλοξενία που συναντούν οι αθλητές στον Άγιο Νικόλαο. Όπως σημείωσε, το αγωνιστικό επίπεδο του Cliff Diving έχει ανέβει θεαματικά τα τελευταία χρόνια, με τους αθλητές και τις αθλήτριες να επιχειρούν ολοένα και πιο απαιτητικές καταδύσεις.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της διοργάνωσης με την τοπική κοινωνία και το κοινό. Όπως ανέφερε, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τον Άγιο Νικόλαο μοναδικό σε σχέση με άλλες διοργανώσεις: οι αθλητές αγωνίζονται ουσιαστικά μέσα στην καρδιά της πόλης, με χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στην ατμόσφαιρα του αγώνα.

Caitlyn Padgett: Πρώτη συμμετοχή στον Άγιο Νικόλαο και πρώτη κατάδυση από τα 20 μέτρα

Η Καναδή αθλήτρια Caitlyn Padgett, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση του Αγίου Νικολάου, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της τόσο για την παρουσία της στην Κρήτη όσο και για την πρόκληση που έχει μπροστά της.

Η φετινή συμμετοχή έχει για την ίδια ιδιαίτερη σημασία, καθώς στον Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιήσει την πρώτη της κατάδυση από πλατφόρμα ύψους περίπου 20 μέτρων, που αποτελεί το αγωνιστικό ύψος των γυναικών στο Cliff Diving. Η ίδια ανέφερε ότι γνώριζε ήδη τη διοργάνωση μέσα από βίντεο προηγούμενων ετών και ότι επιθυμούσε να ζήσει από κοντά αυτή την εμπειρία.

Η Caitlyn Padgett μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Άγιο Νικόλαο και την Κρήτη, εκφράζοντας την επιθυμία της να επιστρέψει στο μέλλον. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας της διοργάνωσης και στην ιδιαίτερη εμπειρία που προσφέρει στους αθλητές η κατάδυση στη Λίμνη Βουλισμένη, σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από τις συνθήκες ανοικτής θάλασσας.