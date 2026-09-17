Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές και προσαρμοστικότητα απέναντι στις διαδοχικές διεθνείς και εγχώριες κρίσεις, διατηρώντας τον κομβικό της ρόλο ως ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας. Ωστόσο, στην ερευνητική δημοσιογραφία και στο ρεπορτάζ, η απλή ανάγνωση των αριθμών δεν αρκεί. Οφείλουμε να εμβαθύνουμε στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων που καθορίζουν το παρόν και το μέλλον του τόπου μας, από το Λασίθι έως τα Χανιά. Μέσα από τα πλέον πρόσφατα και επίσημα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ και τη σχετική επεξεργασία του ΙΝΣΕΤΕ Intelligence, αποτυπώνονται με ξεκάθαρο τρόπο οι τάσεις στην αγορά εργασίας του νησιού για τη δεκαπενταετία 2010-2025. Τα βασικά μεγέθη της Περιφέρειας Κρήτης αναδεικνύουν την άρρηκτη σύνδεση της απασχόλησης με την τουριστική βιομηχανία, αλλά ταυτόχρονα φέρνουν στο φως και μια κρυφή, πλην όμως ουσιαστική, δυναμική στους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς.

Ιστορικό Υψηλό Απασχόλησης το 2025

Η εξέλιξη της συνολικής απασχόλησης στην Κρήτη παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, το 2025 η απασχόληση στο νησί έφτασε στο απόγειό της, αγγίζοντας τις 270,7 χιλιάδες εργαζομένους. Η επίδοση αυτή ξεπερνά τα προηγούμενα επίπεδα και αφήνει οριστικά στο παρελθόν τις βαθιές πληγές που άνοιξε η υγειονομική κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας η απασχόληση είχε κατακρημνιστεί στις 231,5 χιλιάδες το 2020 και στις 230,6 χιλιάδες το 2021.

Παράλληλα, είναι εξαιρετικά διαφωτιστικό να συγκρίνουμε αυτά τα τοπικά μεγέθη με την εθνική εικόνα. Το 2025, η συνολική απασχόληση στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας διαμορφώθηκε σε 4.339,7 χιλιάδες άτομα. Αυτή η αναλογία καταδεικνύει το ειδικό βάρος της Κρήτης στον εθνικό χάρτη, ενισχύοντας τα επιχειρήματα της αυτοδιοίκησης για την ανάγκη περαιτέρω διεκδίκησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, στρατηγικές και προγράμματα όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), οι οποίες σχεδιάζονται, συντονίζονται και υλοποιούνται θεσμικά από την Περιφέρεια Κρήτης -αποτελώντας ένα ισχυρό περιφερειακό εργαλείο ανάπτυξης και όχι απλώς αποσπασματικές δημοτικές παρεμβάσεις- αποδεικνύονται κομβικής σημασίας για την ισόρροπη κατανομή των πόρων, τα έργα υποδομής και κατ’ επέκταση τη διατήρηση αυτών των υψηλών ρυθμών απασχόλησης.

Τουρισμός και Εστίαση

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης λειτουργεί ως ο βασικός «αιμοδότης» της τοπικής κοινωνίας.

Εντούτοις, η συγκριτική ανάλυση των ετών 2024 και 2025 αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ίσως και ανησυχητική, μεταβολή. Το 2024 χαρακτηρίστηκε ως χρονιά-ορόσημο για τον κλάδο, με τους απασχολούμενους να εκτοξεύονται στις 46,2 χιλιάδες, νούμερο που αντιστοιχούσε στο 17,9% της συνολικής απασχόλησης στην Περιφέρεια. Αντίθετα, το 2025 καταγράφηκε μια αξιοσημείωτη διόρθωση, με τον αριθμό να υποχωρεί στις 40,4 χιλιάδες θέσεις εργασίας, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 14,9% του συνόλου.

Πώς εξηγείται αυτή η πτώση εν μέσω περιόδων αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί; Οι πιέσεις στην αγορά εργασίας, η οξεία έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που ταλανίζει έντονα τις ξενοδοχειακές μονάδες και τους χώρους εστίασης σε όλους τους νομούς, καθώς και η στροφή μέρους του εργατικού δυναμικού σε λιγότερο εποχικές και πιο σταθερές θέσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί την τοπική επικαιρότητα, καθώς η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού.

Η αντεπίθεση των λοιπών παραγωγικών τομέων

Ίσως το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα που εκπέμπουν τα επίσημα στοιχεία εντοπίζεται στην ανθεκτικότητα και την ισχυρή ανάκαμψη των λοιπών τομέων της τοπικής οικονομίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται παραδοσιακά ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, οι κατασκευές, αλλά και οι αναδυόμενες υπηρεσίες τεχνολογίας, καινοτομίας και ενέργειας.

Ενώ η απασχόληση στον στενό πυρήνα του τουρισμού κατέγραψε μείωση το 2025, οι λοιποί τομείς σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο. Συγκεκριμένα: Από 212,2 χιλιάδες εργαζομένους το 2024 (ποσοστό 82,1%), η απασχόληση στους άλλους τομείς έφτασε το 2025 στις 230,3 χιλιάδες θέσεις. Το μέγεθος αυτό αντιπροσωπεύει πλέον το 85,1% της συνολικής απασχόλησης της Περιφέρειας. Η δυναμική αυτή προσεγγίζει τα ιστορικά δεδομένα των αρχών της προηγούμενης δεκαετίας, όπως το 2010, όταν οι λοιποί τομείς αριθμούσαν 229,9 χιλιάδες απασχολούμενους (88,2%). Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης είναι απολύτως αναγκαία. Η σταθερότητα στην Κρήτη δεν μπορεί να διασφαλιστεί αν δεν στηριχθεί παράλληλα ο παραγωγός, ο έμπορος, ο τεχνίτης, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση που συντελείται στο νησί.

Η ακτινογραφία των επισκεπτών και οι παραδοσιακές αγορές

Η διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας οφείλεται, αναντίρρητα, στις σταθερές επιδόσεις του εισερχόμενου τουρισμού. Μελετώντας τα αναλυτικά στοιχεία των αφίξεων στην Περιφέρεια Κρήτης, επιβεβαιώνεται η απόλυτη κυριαρχία των παραδοσιακών ευρωπαϊκών αγορών. Χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ολλανδία παραμένουν με διαφορά οι κορυφαίες πηγές προέλευσης επισκεπτών, στηρίζοντας διαχρονικά τις τουριστικές εισπράξεις και τον όγκο των διανυκτερεύσεων στο νησί.

Η πρόκληση για την τουριστική επιτροπή και τους εμπλεκόμενους φορείς εστιάζεται πλέον στην αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης και, φυσικά, στη διάχυση αυτού του πλούτου σε ολόκληρο το νησί.

Η επόμενη μέρα

Η Κρήτη έχει αποδείξει την ικανότητά της να ξεπερνά τους σκοπέλους. Τα επίσημα στατιστικά της περιόδου 2010-2025 σκιαγραφούν μια πορεία γεμάτη δυσκολίες, αλλά και αδιαμφισβήτητες επιτυχίες. Η Περιφέρεια, οι Δήμοι, τα τοπικά επιμελητήρια και το σύνολο των παραγωγικών φορέων καλούνται πλέον να διαχειριστούν την ίδια την ανάπτυξη, θέτοντας γερά θεμέλια για τις επόμενες γενιές. Μια ανάπτυξη που απαιτεί όραμα, τεκμηριωμένο σχεδιασμό, σωστές υποδομές και προπαντός σεβασμό στον άνθρωπο, στον εργαζόμενο και στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του νησιού μας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ