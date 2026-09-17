Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στην Κρήτη το διήμερο 15–16 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από μήνες θερινής ανομβρίας. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα θετική για τη γεωργία του νησιού, ωστόσο το συνολικό ύψος βροχής δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το νερό που τελικά παραμένει διαθέσιμο στις καλλιέργειες.

Με βάση δεδομένα από συνδυασμένο δίκτυο περίπου 80 μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ/meteo.gr, της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, οι ενδεικτικές μέσες τιμές ανά Περιφερειακή Ενότητα ήταν περίπου 32 mm στα Χανιά, 29 mm στο Ρέθυμνο, 13–14 mm στο Ηράκλειο και 28 mm στο Λασίθι.

Εύρος καταγραφών: Χανίων 5,2–82,4 mm · Ρεθύμνου 7,6–52,2 mm · Ηρακλείου 7,6–22,8 mm · Λασιθίου 10,6–53,6 mm.

Οι μέσες τιμές είναι ενδεικτικοί αριθμητικοί μέσοι των διαθέσιμων καταγραφών ανά ΠΕ και όχι χωρικά σταθμισμένοι μέσοι όροι της συνολικής έκτασης.

Γιατί δεν είναι όλη η βροχή εξίσου «χρήσιμη»;

Μετά από παρατεταμένη ανομβρία, αρκετά γεωργικά εδάφη μπορεί να παρουσιάζουν σκληρή ή κρουστωμένη επιφάνεια. Η συμπίεση, η απουσία φυτοκάλυψης και η μερική «σφράγιση» των επιφανειακών πόρων περιορίζουν την ταχύτητα με την οποία μπορεί να εισέλθει το νερό στο έδαφος. Όταν τότε η βροχή έχει μεγάλη ένταση, μέρος του νερού μετατρέπεται σε επιφανειακή απορροή, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της βροχής και αυξάνοντας τον κίνδυνο διάβρωσης ή τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Αν όμως προηγηθούν λίγα χιλιοστά ήπιας βροχής, λειτουργούν ως προδιαβροχή: η επιφάνεια διαβρέχεται σταδιακά και βελτιώνονται οι συνθήκες για τη βροχή που ακολουθεί. Γι’ αυτό δύο επεισόδια με ίδιο συνολικό ύψος βροχής μπορεί να έχουν πολύ διαφορετική αποτελεσματικότητα.

Από 10 mm βροχής πόσα μπορεί να αξιοποιηθούν;

Ως απλουστευμένο παράδειγμα, από μια πρώτη βροχή 10 mm μετά από μακρά ανομβρία μπορεί ενδεικτικά να αξιοποιηθούν περίπου 5 mm σε ένα έντονα κρουστωμένο έδαφος και περίπου 7 mm σε ένα έδαφος καλής δομής. Εάν ακολουθήσει νέα ήπια βροχή σε ήδη προδιαβρεγμένο αλλά ακόρεστο έδαφος, η αξιοποίηση μπορεί ενδεικτικά να αυξηθεί περίπου στα 7 και έως 9 mm, αντίστοιχα. Πρόκειται για ενδεικτικές τιμές και όχι για μετρήσεις του συγκεκριμένου επεισοδίου.

Τι σημαίνει για τις καλλιέργειες;

Για την ελιά, η βροχή αυτή μπορεί να περιορίσει το υδατικό στρες σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται η ανάπτυξη του καρπού και η ελαιοποίηση. Θετική είναι επίσης για τα εσπεριδοειδή και το αβοκάντο, καθώς βελτιώνει την εδαφική υγρασία μετά το ξηρό καλοκαίρι. Αντίθετα, σε αμπελώνες όπου δεν έχει ολοκληρωθεί ο τρύγος, η παρατεταμένη υγρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο προβλημάτων στον καρπό, ενώ στην ελιά χρειάζεται προσοχή στην εξέλιξη του δάκου.

Οι συγκεκριμένες βροχές είναι προς το παρόν περισσότερο «γεωργικές βροχές» παρά βροχές άμεσης αναπλήρωσης των υδατικών αποθεμάτων. Μετά το ξηρό καλοκαίρι, σημαντικό μέρος του νερού αποθηκεύεται αρχικά στο εδαφικό προφίλ. Οι επόμενες βροχές, εφόσον ακολουθήσουν, θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να συμβάλουν και στη βαθύτερη κατείσδυση και στην ανατροφοδότηση των υδατικών συστημάτων.

Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς

Κύριος Ερευνητής – Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων &

Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου