Τη χρηματοδότηση έργων, συνολικού ύψους 1,6 εκατ. ευρώ περίπου (1.593.618,84), που αφορούν στην αναβάθμιση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη με σχετικές αποφάσεις της.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για τη συστηματική ενίσχυση των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους φοιτητές, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Τα έργα, εντάσσονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), και αφορούν ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που καλύπτει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, τον περιβάλλοντα χώρο, τους χώρους πρασίνου, αλλά και τον τεχνολογικό και δικτυακό εξοπλισμό του Ιδρύματος.

1,234 εκατ. ευρώ για κτιριακές υποδομές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

Με το ποσό του 1,2 εκατ.ευρώ (1.234.203 ευρώ) χρηματοδοτείται το ίδρυμα, για την συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιλαμβάνεται, επίσης , συντήρηση των χώρων πρασίνου και εν γένει του περιβάλλοντα χώρου της Πολυτεχνειούπολης

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη συντήρηση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των κήπων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου και λειτουργικού χώρου για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι εργασίες επεκτείνονται στους χώρους πρασίνου των κτιρίων ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης, των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Πολυτεχνειούπολη, του Κολυμβητηρίου και του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας.

200.000 ευρώ για τη συντήρηση των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου

Με δεύτερη απόφαση της Υπουργού, χρηματοδοτείται το Ίδρυμα με 200.000 ευρώ για τη συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει σημαντικής έκτασης κτιριακές υποδομές, με στεγασμένες επιφάνειες άνω των 80.000 τ.μ. σε μια συνολική έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων. Το έργο προβλέπει εργασίες τοπικής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. Θα πραγματοποιηθούν επισκευές, αντικαταστάσεις και διαρρυθμίσεις χώρων, καθώς και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών και ΑμεΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Ιδρύματος.

Περιλαμβάνονται, επίσης, παρεμβάσεις άμεσης αντιμετώπισης φθορών και βλαβών, που είναι αποτέλεσμα της πολυετούς χρήσης των εγκαταστάσεων αλλά και εργασίες προληπτικής συντήρησης για την αποτροπή εκτεταμένων ζημιών. Σκοπός των ως άνω εργασιών είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των κτιρίων και των εγκαταστάσεών τους, καθώς και η δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και ποιοτικού περιβάλλοντος για τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

159.415 ευρώ για τον τεχνολογικό και δικτυακό εξοπλισμό

Για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού, ή συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, πλην επιστημονικού-ερευνητικού εξοπλισμού, χρηματοδοτείται με το ποσό των 159.415,84 ευρώ.

Στόχος, η εξασφάλιση ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού του Ιδρύματος καθώς και επισκευή και αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού, αν κριθεί απαραίτητο. Με την ολοκλήρωση του έργου διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία του τεχνολογικού και δικτυακού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των εκτυπωτών, των κεντρικών εξυπηρετητών και των δικτύων του Ιδρύματος.