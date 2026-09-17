Είναι το νέο πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για τον υπνωτιστή, όπως δηλώνει, που συνάντησε τον καλλιτέχνη δύο 24ωρα πριν από τον θάνατό του.

«Πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα. Πριν πεθάνει. Τετάρτη πέθανε, Δευτέρα τον είδα. Δεν ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο».

Νέες αποκαλύψεις

Μέσω των ισχυρισμών του υπνωτιστή, το «Live News» αποκαλύπτει όχι μόνο τα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μοιραίο ιατρείο, αλλά και το πρόσωπο που φέρεται να τον οδήγησε εκεί.

Ο τραγουδιστής είχε ένα επεισόδιο αδιαθεσίας το Σάββατο. Τη Δευτέρα είχε ήδη κλείσει ραντεβού με τον υπνωτιστή, όπως ο ίδιος λέει στο «Live News».

«Ανάθεμα την ώρα και την στιγμή. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Εγώ. Με τον… ξεκινήσαμε μία κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη».

Ο κρίσιμος όρος για να κάνει ύπνωση

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να έβαλε έναν κρίσιμο όρο στον Γιώργο Μαζωνάκη για να του κάνει την ύπνωση.

«Πας να ανοίξεις το κουτί τις ψυχής σου. Δεν πας τοξικομένος. Δεν πας γεμάτος τοξίνες».

Κι εδώ προκύπτει το ερώτημα αν τελικά αυτό είναι το πρόσωπο που έστειλε τον Μαζωνάκη για αποτοξίνωση – πλασμαφαίρεση, ώστε την Τετάρτη το απόγευμα να τον παραλάβει… αποτοξινωμένο.

Πλέον όλα ερευνώνται, από τα προγραμματισμένα ραντεβού και τις συναντήσεις, μέχρι τη φωτογραφία που έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή τις κρίσιμες εκείνες ώρες. Όλα τα σενάρια εξετάζονται, με τον ίδιο να επιβεβαιώνει αποκλειστικά στο «Live News» πως με την 56χρονη γνωρίζονταν πάνω από 14 χρόνια και πως μάλιστα είχαν μία ιδιότυπη συνεργασία.

«Την γνωρίζω 14, 15 χρόνια. Και έχω πέσει κι εγώ από τα σύννεφα. Υπήρχε μία συνεργασία. Ναι, βεβαίως, δεν το αρνούμαι. Είναι μία ανοιχτή συνεργασία».

Όπως αποκαλύπτει το «Live News» ο υπνωτιστής έκανε μάλιστα σεμινάριο, που στοίχιζε 350€, σε χώρο που του είχε παραχωρήσει η 56χρονη.

Το ερώτημα που γεννάται είναι γιατί ένας υπνοθεραπευτής και μία γιατρός να έχουν μία ανοιχτή συνεργασία και τι ακριβώς εννοεί με την φράση «μου έστελνε δικούς της πελάτες».

«Συνεργαζόμασταν, ναι. Μου έστελνε πελάτες δικούς της».

«Οι αστυνομικοί στέκονται σε μία αναφορά του υπνωτιστή ότι ο ίδιος γνωρίζει τα τελευταία 14, 15 χρόνια την κατηγορούμενη γιατρό, αλλά και οι δυο τους, δηλαδή η γιατρός με τον Γιώργο Μαζωνάκη γνωρίζονται 10, 11 χρόνια. Στέκονται οι αστυνομικοί για να δουν ποιο είναι το χρονικό εύρος της γνωριμίας των δύο γιατρών με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τι ακριβώς συνέβαινε και πώς ακριβώς παρασύρθηκε. Με κύριο ερώτημα το τι έγινε την προηγούμενη ημέρα», λέει για το θέμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Οι τοξίνες & η αποτοξίνωση

Έλεγε πως δεν γίνεται ύπνωση αν ο οργανισμός που θα την δεχτεί δεν είναι καθαρός από τοξίνες. Μάλιστα, έκανε εκτενή αναφορά για την ιεροτελεστία που ακολουθούσαν στα Ασκληπιεία στην Αρχαία Ελλάδα με νηστεία και καθαρτήρια λουτρά.

Για τοξίνες που κατακλύζουν τον οργανισμό μιλούσε σε κάθε δημόσια τοποθέτηση και η γιατρός του Κολωνακίου. Εκεί που ο ασθενής αναρωτιόταν πώς μπορεί να απαλλαχθεί από τις βλαβερές τοξίνες, η γιατρός πλάσαρε τη… λύση.

Στο σήμερα, η αποτοξίνωση του οργανισμού που επιτυγχάνεται μετά από μήνες με διατροφή, άσκηση, ρύθμιση φαρμάκων και άλλες παρεμβάσεις, στο ιατρείο της Καρνέαδου έλεγαν πως την κάνουν μέσα σε λίγες ώρες μέσω του μηχανήματος με τα… μαγικά φίλτρα που, όπως υπόσχονταν, εξολόθρευαν τα πάντα. Ο κατάλογος δεν σταματούσε εκεί. Η 56χρονη γιατρός σύστηνε στους ασθενείς της πληθώρα άλλων εναλλακτικών θεραπειών όπως τη σαμανική και την ύπνωση που παρουσίαζε σε συνέδριο.

Ένας υπνοθεραπευτής που θεωρούσε βασική προϋπόθεση να αφαιρεθούν οι τοξίνες πριν προχωρήσει στην ύπνωση και μία γιατρός που έκανε χρυσές δουλειές με ένα μηχάνημα δήθεν αποτοξίνωσης.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε στο «Live News» πως σε εκείνον έστειλε η γιατρός του Κολωνακίου τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ερώτημα όμως παραμένει γιατί να στείλει σε έναν υπνοθεραπευτή τη φωτογραφία ασθενούς που έκανε πλασμαφαίρεση.

Τη Δευτέρα θα πάει στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει, όπως αναφέρει το in.gr.