Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολαου Καλαθοσφαίριση απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της Νατάσσας Πάγκαλου και στους ανθρώπους του Άγιος Νικόλαος Γ.Σ .

Η Νατάσα υπήρξε υπόδειγμα ανθρώπου με τεράστια και ανιδιοτελή προσφορά, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο ως Πρόεδρος του ΓΣ Αγίου Νικολάου όσο και μέσα από το σπουδαίο εθελοντικό της έργο στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Το κενό που αφήνει στην τοπική κοινωνία είναι δυσαναπλήρωτο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει