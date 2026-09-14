Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε μετά την ενημέρωση για τον αδόκητο θάνατο της αντιπροέδρου Νατάσας Παγκάλου, εξέφρασε βαθιά θλίψη για την απώλειά της.
Η αγαπημένη μας Νατάσα υπήρξε άνθρωπος με ήθος, προσφορά και αγάπη για τον στίβο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού στην Κρήτη. Η απουσία της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην αθλητική μας οικογένεια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους και στο σωματείο της Άγιος Νικόλαος ΓΣ που με τόση θέρμη και αφοσίωση υπηρέτησε
- Να παραστεί αντιπροσωπεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης στην εξόδιο ακολουθία.
- Να αφιερώσει στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου τους Διασυλλογικούς Αγώνες Κ14 του Οκτωβρίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής στην προσφορά και την πορεία της στον στίβο.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης θα τιμήσει τη μνήμη της με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης