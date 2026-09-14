Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε μετά την ενημέρωση για τον αδόκητο θάνατο της αντιπροέδρου Νατάσας Παγκάλου, εξέφρασε βαθιά θλίψη για την απώλειά της.

Η αγαπημένη μας Νατάσα υπήρξε άνθρωπος με ήθος, προσφορά και αγάπη για τον στίβο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού στην Κρήτη. Η απουσία της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην αθλητική μας οικογένεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους και στο σωματείο της Άγιος Νικόλαος ΓΣ που με τόση θέρμη και αφοσίωση υπηρέτησε

Να παραστεί αντιπροσωπεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης στην εξόδιο ακολουθία.

Να αφιερώσει στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου τους Διασυλλογικούς Αγώνες Κ14 του Οκτωβρίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής στην προσφορά και την πορεία της στον στίβο.

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης θα τιμήσει τη μνήμη της με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης