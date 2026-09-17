Το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026, η διεθνώς καταξιωμένη και αναγνωρισμένη μουσικοσυνθέτης και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτσικα καθήλωσε το κοινό στον αύλειο χώρο της εμβληματικής Ιεράς Μονής Τοπλού σε μία μοναδική συναυλία, την οποία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν, παρά τις αντίξοοες καιρικές συνθήκες, πολλοί συντοπίτες μας.

Την ευθύνη της οργάνωσης της εκδήλωσης, που εντάσσεται στην Παράλληλη Δράση «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία: Τιμώντας το Παρελθόν, Εμπνέοντας το Μέλλον», η οποία πραγματοποιείται φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά, παράλληλα με το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, είχε ο Δήμος Σητείας.

Φέτος, η δράση «Γυναίκες» είχε έναν ιδιαίτερο στόχο την ανάδειξη του Μινωικού Πολιτισμύ, και μέσα από αυτόν, τη Μινωική γυναίκα και τον ρόλο της: μια γυναίκα με ισχυρή κοινωνική, θρησκευτική και συμβολική παρουσία, όπως μας αποκαλύπτουν τα μνημεία και τα ευρήματα του πολιτισμού μας.

Την εκδήλωση, που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Κρήτης, παρακολούθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης και πολλοί συντοπίτες μας.