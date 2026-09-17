Βάζουμε τα μονοπάτια στη ζωή μας!

Ο Νέος Πολιτιστικός Σύλλογος Ιεράπετρας εγκαινιάζει μια νέα δράση που συνδυάζει πεζοπορία, φύση, ιστορία και παρέα!

Κάθε δύο μήνες θα οργανώνουμε φυσιολατρικές πεζοπορίες 8–10 χιλιομέτρων, σε όμορφες διαδρομές της περιοχής μας και όχι μόνο, ανακαλύπτοντας πανέμορφα τοπία, μοναδικά μονοπάτια και κρυμμένες γωνιές του τόπου μας.

Όπου η διαδρομή περνά από αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία τους μέσα από σύντομη ξενάγηση, μετατρέποντας κάθε εξόρμηση σε μια ξεχωριστή εμπειρία γνώσης και εξερεύνησης.

Στόχος μας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τη φύση και την πολιτιστική μας κληρονομιά, να αθληθούμε, να φέρουμε σε επαφή όλο και περισσότερους συμπολίτες μας με την πεζοπορία.

Η πρώτη μας εξόρμηση θα ανακοινωθεί σύντομα και θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου.

Φορέστε τα πεζοπορικά σας παπούτσια, πάρτε το χαμόγελό σας και ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τη φύση της περιοχής μας!