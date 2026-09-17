Εγγραφές Φιλαρμονικής Νεάπολης για παιδιά Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού & Α΄ Γυμνασίου.

Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Τα έξοδα καλύπτονται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Ημ/νίες εγγραφών:

15 – 30 Σεπτεμβρίου

Δευτέρα – Παρασκευή: 16:00 – 19:00

Τρόποι Εγγραφής:

Στο κτίριο της Φιλαρμονικής Νεάπολης

Τηλεφωνικά στο κινητό του Μαέστρου ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ: 6973985287

Διδάσκονται θεωρητικά μαθήματα, πνευστά και κρουστά όργανα (τρομπέτα, σαξόφωνο κτλ).

Μετά τον πρώτο χρόνο ένταξης του παιδιού στο σύνολο, παρέχεται η δυνατότητα εκμάθησης και δεύτερου οργάνου (αρμόνιο, κιθάρα κτλ).