Εγγραφές Φιλαρμονικής Νεάπολης για παιδιά Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού & Α΄ Γυμνασίου.
Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Τα έξοδα καλύπτονται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.
Ημ/νίες εγγραφών:
-
15 – 30 Σεπτεμβρίου
-
Δευτέρα – Παρασκευή: 16:00 – 19:00
Τρόποι Εγγραφής:
-
Στο κτίριο της Φιλαρμονικής Νεάπολης
-
Τηλεφωνικά στο κινητό του Μαέστρου ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ: 6973985287
Διδάσκονται θεωρητικά μαθήματα, πνευστά και κρουστά όργανα (τρομπέτα, σαξόφωνο κτλ).
Μετά τον πρώτο χρόνο ένταξης του παιδιού στο σύνολο, παρέχεται η δυνατότητα εκμάθησης και δεύτερου οργάνου (αρμόνιο, κιθάρα κτλ).