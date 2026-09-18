Ο ΑΟ Βραχασίου συνεχίζει τις κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του, προχωρώντας σε ακόμη μία μεταγραφική προσθήκη. Οι κυπελλούχοι Λασιθίου, ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας της με τον 25χρονο μεσοεπιθετικό Φώτη Νάκο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το έμψυχο δυναμικό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Με την προσθήκη αυτή, ο ΑΟ Βραχασίου συνεχίζει τη διαμόρφωση του ρόστερ του, έχοντας ως στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο ΑΟ Βραχασίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον 25χρονο μεσοεπιθετικό Φώτη Νάκο.

Η ομάδα μας συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της, με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της νέας σεζόν. Ο Φώτης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Δήμητρας Απόλλων Τρικάλων, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τις ΑΕ Παραληθαίων Τρικάλων, ΑΕ Γραμμοχωρίου και ΑΣ Καστοριά. Τελευταίος σταθμός της ποδοσφαιρικής του πορείας πριν από την ένταξή του στον ΑΟ Βραχασίου ήταν η Δόξα Πλατανέ Ρεθύμνου. Φώτη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΑΟ Βραχασίου! Σου ευχόμαστε υγεία, πολλές επιτυχίες με την ασπρόμαυρη φανέλα και όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τη φετινή αγωνιστική περίοδο!».