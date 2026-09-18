Το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας συνεδρίασε έκτακτα σήμερα 14/9/2026 , μετά την είδηση του θανάτου της Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγιου Νικολάου αγαπητής Νατάσας Παγκάλου.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στη ζωή και στις δράσεις της εκλιπούσης η οποία είχε μακρά διαδρομή και προσφορά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όχι μόνο σαν πρόεδρος αλλα και σαν αρχηγός Σαμαρειτών.

Είχαμε την τύχη και την τιμή να συνεργαστούμε μαζί σε δράσεις και να ζητήσουμε την συνδρομή της σε εκδηλώσεις του τμήματός μας, χωρίς ποτέ να αρνηθεί.

Άνθρωπος με άποψη, πείσμα και διάθεση να προσφέρει τόσο στον Ερυθρό Σταυρό όσο και στον Αθλητισμό της πόλης της αλλά και όλης της Κρήτης. Άνθρωπος παράδειγμα, όπου κινήθηκε πάντα με τα ιδεώδη του Ερυθροσταυρίτη, έφυγε από κοντά μας αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Το ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας αποφάσισε τα εξής:

– Να παραστεί αντιπροσωπεία του ΔΣ και των εθελοντών στην εξόδιο ακολουθία.

– Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό της.

– Να διαβιβάσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς της οικογένεια της εκλιπούσης και το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγίου Νικολάου.

– Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της.

– Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο.

– Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη μάζωξη του τμήματος μας, σαν ελάχιστος φόρος τιμης.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Εμμ. Παπαδάκης

Η γραμματέας Κυρ. Αγγελάκη