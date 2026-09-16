Σταδιακά αρχίζει να χτίζει όχι μόνο αγωνιστική ετοιμότητα, αλλά και νοοτροπία νικητή η ΑΕ Νεάπολης, όσο πλησιάζει η έναρξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής. Οι «πρασινοκίτρινοι» μέσα από τα τελευταία επίσημα και φιλικά παιχνίδια δείχνουν να αποκτούν αυτοπεποίθηση, παίρνοντας παράλληλα χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει μιας απαιτητικής σεζόν, στην οποία θέλουν να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι.

Η κατάκτηση του Super Cup Λασιθίου απέναντι στον ΑΟ Βραχασίου 2-0 έδωσε συνέχεια στις επιτυχίες, καθώς ακολούθησε ακόμη μία νίκη, αυτή τη φορά στο φιλικό με τον Πανθηραϊκό 1-0. Μάλιστα, η ΑΕΝ κράτησε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ανέπαφη την εστία της, στοιχείο ιδιαίτερα θετικό για την ομάδα του Μηνά Πίτσου, ενώ το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε και τη δική του σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φετινή εμφάνιση στο στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης».

«Απέχουμε ακόμη αρκετά» από αυτά που μπορούμε να φτάσουμε και θέλω»

Ο τεχνικός των πρωταθλητών Λασιθίου, μιλώντας στην «ΑΝΑΤΟΛΗ» για την εικόνα της ομάδας του, στάθηκε στη βελτίωση που παρουσιάστηκε, αλλά και στη δουλειά που απαιτείται ακόμη μέχρι την πρεμιέρα: «Ήταν ένα δυνατό φιλικό προετοιμασίας, το οποίο ήταν και στην έδρα μας για πρώτη φορά φέτος. Δείξαμε βελτίωση σε κάποια πράγματα, αλλά θέλουμε πάρα πολύ δουλειά αυτό το δεκαήμερο που απομένει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για ένα ημίχρονο μου άρεσαν όσα είδα, όμως απέχουμε ακόμη αρκετά από αυτά που μπορούμε να φτάσουμε και θέλω».