Ο Δήμος Σητείας ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και επανεγγραφών για το εκπαιδευτικό έτος 2026–2027. Το Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης» ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί παιδιά, νέους και όλους όσοι αγαπούν τη μουσική και την τέχνη να συμμετάσχουν στα νέα εκπαιδευτικά του προγράμματα.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πιάνο

Κιθάρα

Βιολί

Λύρα

Λαούτο

Μαντολίνο

Παραδοσιακό Τραγούδι

Θεωρία Μουσικής

Κοντραμπάσο

Κρουστά – Ντραμς

Χορωδία

Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσική Παιδαγωγική και Ψυχολογία

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ & ΘΕΑΤΡΟ

Ζωγραφική και Ελεύθερο Σχέδιο

Κεραμική

Θέατρο

Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις

Στο τμήμα Ζωγραφικής και Ελεύθερου Σχεδίου παρέχεται δυνατότητα προετοιμασίας μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε σχολές όπου απαιτείται εξέταση στο σχέδιο.

Μουσική, παράδοση, δημιουργία και πολιτισμός συναντώνται στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας!

Μέσα από τη μουσική και τις τέχνες, τα παιδιά και οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους, σε ένα περιβάλλον μάθησης και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2026

Πληροφορίες – Εγγραφές