Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με αφορμή την απώλεια της Νατάσας Γ. Πάγκαλου, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τη συμπαράστασή του προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου συνήλθε εκτάκτως και εξέδωσε το ακόλουθο συλλυπητήριο ψήφισμα, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη, την κοινωνική προσφορά και την πολυσχιδή δράση της εκλιπούσας στην τοπική κοινωνία.

Ακολουθεί το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου:

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Σ Υ Λ Λ Η Π Η Τ Η Ρ Ι Ο Μ Η Ν Υ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση, μετά τη θλιβερή είδηση του αδόκητου θανάτου της

ΝΑΤΑΣΑΣ Γ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα, το ήθος και τη σημαντική κοινωνική προσφορά της εκλιπούσας, καθώς και στην ιδιαίτερη παρουσία και δράση της στην τοπική κοινωνία ,

Εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη του για την πρόωρη απώλεια μιας νέας γυναίκας που διακρίθηκε για το ήθος, τη ζωντάνια, την κοινωνική ευαισθησία και, πάνω απ’ όλα, για την έμπρακτη διάθεση προσφοράς και εθελοντισμού.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η προσφορά της στο Περιφερειακό Τμήμα Αγίου Νικολάου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο υπηρέτησε και από τη θέση της Προέδρου, συμμετέχοντας ενεργά και πρωτοστατώντας σε πλήθος δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικής προσφοράς και στήριξης των συνανθρώπων μας .

Με την ίδια διάθεση προσφοράς υπηρέτησε και τον αθλητισμό, έχοντας ενεργό και ουσιαστική παρουσία στον Γυμναστικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου, τον οποίο υπηρέτησε και από τη θέση της Προέδρου, συμβάλλοντας με συνέπεια και αγάπη στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στη στήριξη της νέας γενιάς.

Η δράση και η προσφορά της στον Ερυθρό Σταυρό, στον αθλητισμό και στις πολυάριθμες κοινωνικές και εθελοντικές πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετείχε, ανέδειξαν έναν άνθρωπο με βαθιά κοινωνική συνείδηση και ανιδιοτελή διάθεση προσφοράς. Η διαδρομή της αποτελεί μια ξεχωριστή παρακαταθήκη για την τοπική μας κοινωνία.

Ιδιαίτερη θέση στην κοινωνική και αυτοδιοικητική ζωή του Αγίου Νικολάου έχει διαχρονικά και η οικογένειά της. Ο πατέρας της, Γεώργιος Πάγκαλος, έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και συνεχίζει να προσφέρει στα κοινά, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΑΝ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου καταθέτει τον ειλικρινή σεβασμό και την απεριόριστη εκτίμησή του στη μνήμη της Νατάσας Πάγκαλου και αποχαιρετά με βαθιά οδύνη μια γυναίκα που με το ήθος, τη δράση και την ανιδιοτελή προσφορά της άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην κοινωνία του Αγίου Νικολάου.

Εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τη συμπαράστασή του προς τον πατέρα της και εκλεκτό συνάδελφο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ. Γεώργιο Πάγκαλο, τη μητέρα της, τους οικείους της και όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Στους οικείους της απευθύνει τα πλέον ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια.

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

-Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου στην εξόδιο ακολουθία.

-Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα κατά την εξόδιο ακολουθία.

-Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια της εκλιπούσας.

-Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.

Άγιος Νικόλαος 14-9-2026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΝΑΥΣΙΚΑ

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣ

ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΑΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΗΦΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ – ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΜΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ