Στις εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Δυτικών Χωριών της Ιεράπετρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Σεπτέμβριο του 1943, που έγιναν στη Ρίζα Ιεράπετρας, την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης.

Στο Ηρώο των Πεσόντων, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, για τα 131 συνολικά θύματα της ναζιστικής θηριωδίας κατά την καταστροφή των χωριών της Ρίζας, των Γδοχίων, των Μουρνιών, του Μύρτου, των Μύθων, των Μαλλών, του Χριστού και του Παρσά (Μεταξοχωρίου) στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1943.

Ακολούθησαν το προσκλητήριο πεσόντων και η κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, εκπροσώπους φορέων, καθώς και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων που επλήγησαν από το Ολοκαύτωμα και τις θηριωδίες των γερμανικών δυνάμεων κατοχής τον Σεπτέμβριο του 1943.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες, υπογράμμισε το διαρκές χρέος διατήρησης της ιστορικής μνήμης και μεταλαμπάδευσής της στις επόμενες γενιές. Τόνισε ότι η θυσία των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, επισημαίνοντας την ευθύνη όλων μας να κρατούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια και να τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων.