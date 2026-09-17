Το πράσινο φως προκειμένου η Principia να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της στην Κρήτη, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Καραγιάννη στο ypodomes.com, η απόφαση του ΥΠΕΝ αφορά συγκεκριμένα στην ενοποίηση τριών προηγούμενων έργων στις θέσεις «Κεφάλι», «Βιτσιλιά» και «Βίγλα» σε έναν ενιαίο φωτοβολταϊκό σταθμό που θα κατασκευαστεί στην Σητεία.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που θα αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στη θέση «Κεφάλι» (πρώην «Κεφάλι» και «Βιτσιλιά») αποτελούμενο από μια περίφραξη, εγκατεστημένης ισχύος 70 MW με έναν σταθμό αποθήκευσης με τη χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες), με μέγιστη ισχύ έγχυσης / απορρόφησης 111 MW και ενός Υ/Σ ανύψωσης Μ.Τ./Υ.Τ. στη θέση «Δασονάρι».

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του έργου (φ/β πλαίσια, μετατροπείς, συσσωρευτές, αμφίδρομοι αντιστροφείς και μετασχηματιστές) φέρουν, σύμφωνα με τον πρόσφατο επανασχεδιασμό του έργου, τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

– Τύπος φωτοβολταϊκών πλαισίων: Longi LR7-72HYD ονομαστικής ισχύος 660 W

– Αριθμός φωτοβολταϊκών πλαισίων: 106.286

– Τύπος μετατροπέων: String inverters – Huawei τύπου SUN2000-215KTL-H0

– Αριθμός μετατροπέων: 350

– Συστοιχίες μπαταριών: 64 συστοιχίες μπαταριών NARADA (20 fts containerized), 64 X 20 ft NESP 280 Liquid Cooling

– Αμφίδρομοι αντιστροφείς: 32 αμφίδρομους αντιστροφείς ενσωματωμένους στα container των συσσωρευτών

– Μετασχηματιστές: 32

Η διασύνδεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω υπόγειου δικτύου μέσης τάσης έως τον νέο Υ/Σ ανύψωσης Μ.Τ./Υ.Τ., ο οποίος θα κατασκευαστεί στη θέση «Δασονάρι». Συνολικά το μήκος της Υ.Γ.Μ.Μ.Τ. θα έχει μήκος περίπου 10,9 χλμ. και θα οδεύει παράλληλα με την υφιστάμενη οδοποιία.

Η υπόγεια γραμμή μέσης τάσης θα οδεύει εντός χάνδακα διαστάσεων πλάτους 1 μ. και βάθους επί 1,3 μ..

Η περίφραξη της περιοχής στη θέση «Κεφάλι» (πρώην περιοχές στην θέση «Κεφάλι» – «Βιτσιλιά»), αυξάνεται από 886.512,7 τ.μ. στα 944.457,907 τ.μ.. Το πολύγωνο εγκατάστασης του Υ/Σ Ανύψωσης 33/150 kV στη θέση «Δασονάρι» αυξάνεται από 25.353 m² στα 60.433,107 τ.μ..

Η πρόσβαση στη θέση «Κεφάλι» περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση υφιστάμενου χωματόδρομου κατά 3 m, σε μήκος περίπου 1.735 μ. και συνολικό εμβαδόν ζώνης επέμβασης 11.665 m2. Για την πρόσβαση στη θέση «Δασονάρι» θα χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος χωματόδρομος μήκους 2,4 χλμ. περίπου, ο οποίος θα βελτιωθεί όπου απαιτηθεί.

Η εταιρεία

Φορέας του συγκεκριμένου έργου είναι η θυγατρική της Principia, DIREEN Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Η Principia, με μετόχους την ιταλική Enel SpA και funds που διαχειρίζεται η αυστραλιανή Macquarie Asset Management, διαθέτει σήμερα 71 έργα σε λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 775,32 MW. Από αυτά, τα 518,55 MW αφορούν αιολική ενέργεια, τα 188,44 MW φωτοβολταϊκά, τα 19,33 MW υδροηλεκτρικά, ενώ 49 MW αντιστοιχούν σε αποθήκευση ενέργειας.

Στα τελευταία έργα που ολοκλήρωσε, συγκαταλέγεται τον Μάιο του 2025 το σύμπλεγμα φωτοβολταϊκών «Πέρασμα» στην Κοζάνη ισχύος 95 MW. Ακολούθησε τον Οκτώβριο η κατασκευή του πρώτου έργου αποθήκευσης ενέργειας (BESS) της εταιρείας, ισχύος 49 MW, στη Χαλκιδική.

Από τον Ιανουάριο, η εταιρεία πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της τέσσερα εν λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 150,2 MW από την EDP Renováveis (EDPR) στην Ελλάδα αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Τον Απρίλιο, ηλέκτρισε το «Θεμέλιο», το πρώτο σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (BESS).