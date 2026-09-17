Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας ενημερώνει τα μέλη του ότι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 8:00 π.μ. σύμφωνα και με ενημέρωση του Δήμου Σητείας θα γίνουν αγώνες ορεινού τρεξίματος και πεζοπορίας 9ου “Sitia Geopark Trail”. Η διαδρομή είναι: αφετηρία πλατεία Ζήρου – Κάνεβα – Ζάκαθος – Σίτανος – Σκαλιά – Μαύρος Κάμπος – Ζάκρος – Φαράγγι των Νεκρών – Αρχαιολογικός χώρος Κάτω Ζάκρου. Εφόσον η παραπάνω διαδρομή περιλαμβάνει περιοχές όπου επιτρέπεται και το κυνήγι παρακαλούμε τα μέλη μας κατά την διάρκεια του κυνηγίου να είναι προσεκτικοί προς αποφυγή ατυχημάτων να φοράνε στον κορμό τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί και να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των σκυλιών τους.