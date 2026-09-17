Σημαντική αλλαγή στους συσχετισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας φέρνουν οι τρεις ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων που είχαν εκλεγεί με την παράταξη της δημοτικής αρχής, καθώς η δύναμή της περιορίζεται πλέον στους 12 από τους συνολικά 25 συμβούλους.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Σγουρού στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, μετά την περυσινή αποχώρηση του Ανδρέα Σκουλούδη, τον Σεπτέμβριο του 2025, ακολούθησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου οι ανεξαρτητοποιήσεις του Νεκτάριου Παπαδάκη και του Μανόλη Καλύβα, με αποτέλεσμα η παράταξη «Ιεράπετρα μαζί για τον τόπο μας» να μην διαθέτει πλέον μόνη της την απόλυτη πλειοψηφία του Δ.Σ.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που διαφοροποιεί ουσιαστικά την πολιτική αριθμητική του Δήμου. Η δημοτική αρχή είχε ξεκινήσει τη θητεία της με 15 συμβούλους, όμως μέσα σε έναν χρόνο, τρία από τα μέλη της επέλεξαν διαφορετική πορεία.

Η εξέλιξη δε συνεπάγεται από μόνη της ότι η διοίκηση του Δήμου δε μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Ωστόσο από εδώ και πέρα η δημοτική αρχή θα χρειάζεται σε αρκετές περιπτώσεις να αναζητεί ευρύτερες συναινέσεις ή τη στήριξη συμβούλων που δεν ανήκουν πλέον στην παράταξή της.

Ο Ανδρέας Σκουλούδης είχε ανοίξει τον κύκλο των αποχωρήσεων

Πρώτος είχε αποχωρήσει ο Ανδρέας Σκουλούδης, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο κ. Σκουλούδης ανέφερε ότι η απόφασή του είχε προκύψει έπειτα από σοβαρή διαφωνία του με τη δημοτική αρχή για το ζήτημα του δημοτικού φωτισμού και ειδικότερα για τη διαδικασία που αφορούσε τα φωτιστικά LED. Όπως υποστήριξε, είχε διαφωνήσει έντονα με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε τότε να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα, θεωρώντας ότι υπήρχαν ζητήματα νομιμότητας και χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία παράτυπη και παράνομη. Η συγκεκριμένη διαφωνία, όπως σημείωσε, αποτέλεσε και τον βασικό λόγο που τον οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει από την παράταξη της δημοτικής αρχής και να συνεχίσει ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.

Νεκτάριος Παπαδάκης: Η έλλειψη στήριξης στο επίκεντρο της απόφασής του

Η ανεξαρτητοποίηση του Νεκτάριου Παπαδάκη ήρθε να προσθέσει ακόμη μία αποχώρηση από τη δημοτική ομάδα, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που είχε αναλάβει θέσεις ευθύνης στη διοίκηση του Δήμου και είχε άμεση εμπλοκή σε ζητήματα που αφορούσαν τη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού.

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος δήλωσε πίσω από την απόφασή του βρίσκεται η δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν ζητήματα της Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού. Αλλά και για το επίπεδο συνεργασίας και στήριξης που, όπως υποστηρίζει, είχε από τη δημοτική αρχή στην προσπάθειά του να προωθήσει και να επιλύσει προβλήματα της περιοχής.

Ο κ. Παπαδάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έλλειψη στήριξης που, όπως είπε, αντιμετώπιζε σε θέματα για τα οποία απαιτούνταν αποφάσεις ή παρεμβάσεις σε επίπεδο Δημάρχου και δημοτικής διοίκησης.

Στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής του, όπως έγινε γνωστό κατά τη συνεδρίαση, η απόφασή του συνδέθηκε παράλληλα με λόγους πολιτικής και ηθικής τάξης, καθώς και με ζητήματα συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και ειλικρίνειας στη λειτουργία της διοίκησης.

Ο Μανόλης Καλύβας και το ζήτημα της Βαϊνιάς

Η τρίτη ανεξαρτητοποίηση, αυτή του Μανόλη Καλύβα, συνδέθηκε με ένα διαφορετικό ζήτημα, το οποίο αφορά άμεσα την περιοχή της Βαϊνιάς.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Καλύβας εξέφρασε σοβαρή δυσαρέσκεια για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε σχέση με την εγκατάσταση Ρομά στην περιοχή και για τους χειρισμούς που, κατά την άποψή του, έχουν γίνει από τη δημοτική αρχή.

Ο ίδιος συνέδεσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την παράταξη με τις συνέπειες που θεωρεί ότι έχει η κατάσταση αυτή για τους κατοίκους της Βαϊνιάς. Η συνεδρίαση έγινε παρουσία κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούσαν τη συζήτηση.

Η αλλαγή των συσχετισμών

Με τις τρεις ανεξαρτητοποιήσεις, το αριθμητικό τοπίο στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλάζει αισθητά.

Με βάση τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών, η παράταξη του Μανόλη Φραγκούλη είχε εξασφαλίσει 15 έδρες στο 25μελές Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, η παράταξη του Γιάννη Γουλιδάκη 6 έδρες, η παράταξη του πρώην δημάρχου Θεοδόση Καλαντζάκη 3 έδρες και η «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής τη Μαρία Κοτσιφάκη 1 έδρα.

Η δημοτική παράταξη, από τους 15 συμβούλους με τους οποίους ξεκίνησε τη θητεία της, αριθμεί πλέον 12, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται συνολικά από 25 μέλη.

Το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας βρίσκεται στους 13 συμβούλους και επομένως η παράταξη του Δημάρχου Μανόλη Φραγκούλη δεν διαθέτει πλέον αυτοτελώς αυτή τη δύναμη.

Μεγαλύτερη βαρύτητα στους ανεξάρτητους

Η νέα αριθμητική του Συμβουλίου είναι πιθανό να ενισχύσει αισθητά τον ρόλο των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων.

Σε μια σύνθεση όπου η δημοτική αρχή διαθέτει 12 από τις 25 έδρες, οι τοποθετήσεις ανεξάρτητων συμβούλων ή ακόμη και η στάση συμβούλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης μπορούν να είναι καθοριστικές για την έκβαση μιας ψηφοφορίας.

Οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας είναι πλέον συνολικά πέντε: οι Ανδρέας Σκουλούδης, Νεκτάριος Παπαδάκης και Μανόλης Καλύβας, αλλά και οι Αργύρης Πανταζής και Παναγιώτης Σαρρής, οι οποίοι είχαν προηγουμένως ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη του επικεφαλής της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας Γιάννη Γουλιδάκη.

Το στοιχείο αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα του νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς εφ’ όσον οι ανεξάρτητοι φτάσουν τους έξι, προβλέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα συγκρότησης διακριτής δημοτικής παράταξης με δική της εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ισχύων Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπει άλλωστε ρητά τη δυνατότητα ενός μέλους να ανεξαρτητοποιηθεί με γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο.

Το πώς θα μεταφραστεί αυτή η νέα κατάσταση στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου θα φανεί στις επόμενες συνεδριάσεις, όταν πλέον θα αρχίσουν να δοκιμάζονται στην πράξη οι νέοι συσχετισμοί.

Το βέβαιο είναι ότι για τη δημοτική αρχή η περίοδος της δεδομένης αριθμητικής υπεροχής έχει ολοκληρωθεί και η δυνατότητα διαμόρφωσης συναινέσεων αποκτά πλέον μεγαλύτερη σημασία.

Και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις στο βάθος;

Την ίδια στιγμή το ενδιαφέρον στρέφεται και στο κατά πόσον οι τρεις αποχωρήσεις αποτελούν το τέλος αυτής της διαδικασίας ή αν θα υπάρξει συνέχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ από πολλαπλές πηγές πέριξ του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να ακολουθήσει και άλλη ή άλλες ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων, που σήμερα εξακολουθούν να ανήκουν στην παράταξη της δημοτικής αρχής.

Μέχρι και σήμερα, πάντως, οι σχετικές πληροφορίες παραμένουν στο επίπεδο των συζητήσεων και των φημών και δεν έχουν λάβει οποιονδήποτε επίσημο χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται, συνεπώς, να δείξουν αν οι σημερινές ισορροπίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας θα σταθεροποιηθούν στους 12 συμβούλους για τη δημοτική αρχή ή αν το πολιτικό σκηνικό θα μεταβληθεί εκ νέου.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ