Σε νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον Νέο Αγωγό Μύρτου – Μπραμιανών προχώρησε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, επαναφέροντας στη Βουλή ένα έργο ζωτικής σημασίας για την υδατική ασφάλεια και το παραγωγικό μέλλον της Ιεράπετρας, το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες δημόσιες καταγγελίες του αγροτικού κόσμου, εξακολουθεί να παραμένει ουσιαστικά παγωμένο.

Την Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών συνυπογράφουν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαΐδης – Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών και ο Μανόλης Χνάρης – Βουλευτής Ρεθύμνης και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η νέα Ερώτηση έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης της Κατερίνας Σπυριδάκη στη Βουλή, όταν η Κυβέρνηση τον Οκτώβριο διαβεβαίωνε ότι το πρόβλημα της πληρωμής του αναδόχου είχε «βρει τον δρόμο του» και ότι οι σχετικές εξελίξεις θα μπορούσαν να υπάρξουν «αν όχι εντός της ημέρας, πιθανόν μέσα στην επόμενη εβδομάδα».

Σήμερα, σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο: πότε θα πληρωθεί ο ανάδοχος, πότε θα επανεκκινήσει πλήρως το εργοτάξιο και πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί ο Αγωγός;

Έργο ζωής για την Ιεράπετρα – όχι μία ακόμη εργολαβία

Ο «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Μπραμιανών» δεν αποτελεί ένα ακόμη τεχνικό έργο. Αφορά άμεσα περισσότερα από 35.000 στρέμματα αρδευόμενων εκτάσεων, σε έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς πυρήνες της χώρας, και συνδέεται ευθέως με την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και τη μακροπρόθεσμη υδατική ασφάλεια της Ιεράπετρας.

Η καλύτερη φετινή υδρολογική εικόνα των Μπραμιανών δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για νέες καθυστερήσεις. Η εμπειρία των προηγούμενων εξαιρετικά ξηρών ετών απέδειξε ότι το παραγωγικό μέλλον της περιοχής δεν μπορεί να εξαρτάται από το εάν μία χρονιά θα είναι βροχερή ή ξηρή.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας που παρατίθενται στην Ερώτηση, ο ΤΟΕΒ επιβαρύνεται με ετήσιο ενεργειακό κόστος τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ για άντληση και μεταφορά νερού, ενώ πολύτιμες ποσότητες γλυκού νερού εξακολουθούν να χάνονται στη θάλασσα.

Από το «εντός ημερών» στο «τέλος Φεβρουαρίου» – και μετά στα τέλη Ιουλίου

Η Ερώτηση καταγράφει μία αλληλουχία κυβερνητικών δεσμεύσεων που δεν επιβεβαιώθηκαν στο πεδίο.

Τον Οκτώβριο του 2025, κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης, το Υπουργείο Υποδομών αναγνώριζε ότι το έργο παρουσίαζε «προβληματικά στοιχεία» και ότι η πληρωμή είχε εμπλακεί στα «παράδοξα της ελληνικής γραφειοκρατίας». Μάλιστα, είχε παραδεχθεί ότι η απαιτούμενη διαδικασία μεταβίβασης του ποσού προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μία «εντελώς καινοφανής διαδικασία, η οποία δεν προβλέπεται πουθενά».

Τότε η λύση τοποθετούνταν «εντός της ημέρας» ή «μέσα στην επόμενη εβδομάδα».

Τον Φεβρουάριο του 2026, η επίσημη απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε επόμενη Ερώτηση της Βουλευτή για το θέμα έθετε νέο ορόσημο: η μεταφορά του έργου στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023–2027 αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ώστε στη συνέχεια η υλοποίηση να συνεχιστεί «απρόσκοπτα» και «χωρίς καθυστερήσεις».

Τον Ιούλιο του 2026, επειδή ούτε αυτή η δέσμευση είχε οδηγήσει στην ουσιαστική επανεκκίνηση του έργου, ακολούθησε νέα Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων.

Και πλέον, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, είχε δοθεί νέα ενημέρωση ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου το έργο θα είχε ξεμπλοκάρει και ο ανάδοχος θα είχε εξοφληθεί. Ούτε αυτή, κατά τον Σύλλογο, τηρήθηκε.

«Πόσο ακόμη χρόνο πρέπει να δώσει η Ιεράπετρα;»

Σήμερα, ο αγροτικός κόσμος εμφανίζεται να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στις διαδοχικές προφορικές διαβεβαιώσεις.

Σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις που επικαλείται η Ερώτηση, το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται «παγωμένο», ενώ εκπρόσωπος του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας μιλά για «παραπλάνηση» και εκφράζει την εκτίμηση ότι η ολοκλήρωσή του μπορεί να απέχει ακόμη δύο έως τρία χρόνια. Η Ερώτηση διευκρινίζει ρητά ότι πρόκειται για εκτίμηση εκπροσώπου των αγροτών και όχι για επίσημο κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα, αλλά επισημαίνει ότι αποτυπώνει το μέγεθος της απώλειας εμπιστοσύνης.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται: «Η Κυβέρνηση κάθε φορά ζητά από τους αγρότες της Ιεράπετρας λίγο ακόμη χρόνο. Τον Οκτώβριο ήταν λίγες ημέρες. Τον Φεβρουάριο ήταν μέχρι το τέλος του μήνα. Το καλοκαίρι ήταν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Τώρα εμφανίζεται ένας διοικητικός ορίζοντας που φτάνει έως το 2029. Πόσο ακόμη χρόνο πρέπει να δώσει η Ιεράπετρα;»

«Έκτακτη ανάγκη» στη λειψυδρία – κανονικότητα στις καθυστερήσεις

Η παρέμβαση αναδεικνύει και μία βαθύτερη αντίφαση: η Ιεράπετρα έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με οξεία λειψυδρία, ωστόσο ένα από τα κρίσιμα έργα για τη θωράκισή της παραμένει αντιμέτωπο με πολύμηνες διοικητικές και χρηματοδοτικές εμπλοκές.

«Δεν μπορεί η Πολιτεία να χαρακτηρίζει τη λειψυδρία έκτακτη ανάγκη και να αντιμετωπίζει τις υποδομές που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της με τους ρυθμούς μιας ατέρμονης γραφειοκρατικής διαδικασίας.»

Και, όπως υπογραμμίζεται: «Η ευθύνη ενός κράτους δεν τελειώνει με την ένταξη ενός έργου σε ένα πρόγραμμα. Δεν τελειώνει με μία υπογραφή. Δεν τελειώνει με μία ανακοίνωση. Η ευθύνη τελειώνει όταν το έργο ολοκληρωθεί και λειτουργήσει.»

Προσαγωγός Μύρτου και Μπραμιανά: κρίκοι της ίδιας αλυσίδας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λειτουργική σύνδεση του Προσαγωγού Μύρτου με τα Συμπληρωματικά Έργα του Ταμιευτήρα Μπραμιανών.

Η ολοκλήρωση των συνοδών έργων δεν αρκεί εάν δεν εξασφαλιστεί παράλληλα η απαιτούμενη τροφοδοσία του Ταμιευτήρα. Γι’ αυτό και η Ερώτηση επαναφέρει το κρίσιμο ερώτημα που είχε τεθεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2025:

«Ακόμη και αν ολοκληρωθούν τα έργα του Φράγματος, με τι νερό θα γεμίσει το Φράγμα εάν ο Αγωγός Μύρτου παραμένει ημιτελής;»

Η Κατερίνα Σπυριδάκη ζητά, συνεπώς, από τα αρμόδια Υπουργεία να απαντήσουν στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα: