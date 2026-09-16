Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, θα πραγματοποιηθούν συνολικά πέντε δράσεις, για τις οποίες μίλησε αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Αντώνης Μαύρης, κατά τη διάρκεια της σημερινής Συνέντευξης Τύπου.

Ο κ. Μαύρης παρουσίασε το πρόγραμμα των φετινών «Κρητικών Μαγειρεμάτων», αναφερόμενος στις ζωντανές μαγειρικές παρουσιάσεις και στις παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στις δημοτικές κοινότητες. Παράλληλα, ανέπτυξε το σκεπτικό πίσω από την επιλογή του χώρου στον οποίο θα φιλοξενηθούν φέτος τα «Κρητικά Μαγειρέματα», καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημέρα για τη διεξαγωγή τους.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ της Πέμπτης.