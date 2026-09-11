Με τον καθιερωμένο Αγιασμό σηματοδοτήθηκε επίσημα η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο πατήρ Γεώργιος Τζάβλας, ο οποίος απεύθυνε τις θερμές ευχές του προς τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Στην τελετή παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ.Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου κ.Αθανάσιος Κατσαγκόλης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Παιδικής Φροντίδας Δήμου Αγίου Νικολάου κ.Μαρία Γάλλου καθώς και οι Αντιδημάρχοι Γιώργος Μπελούκας, Στέργιος Ατσαλάκης, Αντώνης Μαυρής και Γιώργος Ξένος.

Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά τους χαιρετισμούς του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου κ. Αθανάσιου Κατσαγκόλη, της Αντιδημάρχου Παιδείας και Παιδικής Φροντίδας Δήμου Αγίου Νικολάου κ. Μαρίας Γάλλου, του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου κ. Νεκτάριου Παπαδακάκη, της Διευθύντριας του Εργαστηριακού Κέντρου κ. Μαρίας Καρακού, καθώς και της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων κ. Μαρίας Κασωτάκη.

Αναλυτικό ρεπορτάζ ακολουθεί στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ