Από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Π.Ε. Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τον ιδιωτικό θηροφύλακα του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου, αξιοποιώντας καταγγελία, που έλαβαν κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, κατάφεραν να εντοπίσουν, γύρω στις 13:00, στην περιοχή Πρίνος, στις Στέρνες του Δήμου Γόρτυνας, ένα άτομο να κινείται πεζό.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έφερε μία καραμπίνα, κενή φυσιγγίων, μια φυσιγγιοθήκη με 9 πλήρη φυσίγγια και 3 σκοτωμένους λαγούς, μέσα σε σακίδιο, τα οποία όλα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου Μονοφατσίου.

Του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για παράνομη θήρα, σε μέρα που δεν επιτρέπεται για το είδος.

Η θήρα του λαγού επιτρέπεται μόνο την Τετάρτη και το Σαββατοκύριακο, με επιτρεπόμενο αριθμό θηρευόμενων ατόμων, ένα (1) ανά κυνηγό ανά έξοδο.

Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης