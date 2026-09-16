Σε συνέντευξη που παραχώρησε μόνο σε έξι δημοσιογράφους, μέσω του διαδικτυακού καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στο “YouTube”, προκαλώντας την αντίδραση της ΕΣΗΕΑ (σ.σ. εξέδωσε ανακοίνωση) o Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για τη παρουσία του ως πρόεδρος στην ομάδα του Προμηθέα, για τα λάθη του, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Βασίλη Σπανούλη, για την πρόθεση αύξησης των μη Ελλήνων παικτών από έξι σε επτά στην Greek Basketball League, για τη διαιτησία, καθώς και εν γένει για τα πεπραγμένα επί των ημερών του στην Ομοσπονδία, καθώς και για τους μελλοντικούς στόχους του. «Αν δεν “καθαρίσει” το μπάσκετ, δεν φεύγω» τόνισε ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Aναλυτικά, o Βαγγέλης Λιόλιος επισήμανε:

Αρχικά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης τόνισε: «Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ ανάμεσά σας και είναι η πρώτη φορά στα πέντε χρόνια που δίνω μια συνέντευξη απολογιστική. Το ένιωθα ότι πρέπει να το κάνω προς τον κόσμο και τους φιλάθλους. Η εκλογική διαδικασία μπορεί να έγινε πριν από πέντε χρόνια και μετά από τρία χρόνια υπήρχε η δεύτερη εκλογή μου ως πρόεδρος της ΕΟΚ. Μιλούσα πάντα με τα σωματεία, γιατί από αυτά εκλέχθηκα, αλλά το μπάσκετ απευθύνεται στους φιλάθλους. Νιώθω απόλυτα την ανάγκη, όπως την πρώτη μέρα που εξελέγην και μίλησα στους φιλάθλους και παρουσίασα το πλάνο μου και το πρόγραμμά μου, που ήταν ένα πλάνο οκταετίας. Έτσι, νομίζω πως στο μεσοδιάστημα πρέπει να απευθυνθώ και πάλι στους φιλάθλους, να κάνω μια αυτοκριτική, έναν απολογισμό για τα καλά και τα λάθη.

Το γεγονός ότι είστε οι έγκριτοι δημοσιογράφοι εδώ, που καλύπτετε την ενημέρωση, θα με βοηθήσει να αναπτύξω τη σκέψη μου. Οφείλω να πω το εξής: Είστε έξι δημοσιογράφοι από τους δεκάδες που υπάρχουν στον χώρο. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί ένας για να γίνει ένας μονόλογος. Αυτό δεν ταιριάζει σε εμένα ως άνθρωπο, αλλά ούτε και τριάντα. Αυτό δεν είναι διάλογος, δεν είναι πραγματική κουβέντα. Η βοήθεια που θα μου προσφέρετε, ώστε να ενημερωθούν οι φίλαθλοι, είναι καίρια. Ανάμεσά σας δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν πολλές καλές γυναίκες δημοσιογράφοι. Αυτό είναι έλλειμμα και η ευθύνη είναι δική μου.

Χθες ήμουν στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια, κι εκεί συναντήθηκα με τον Γιώργο (σ.σ. Τραπεζανίδης), που είναι εδώ, και το μπάσκετ της συμπρωτεύουσας βλέπουμε να ξεπετάγεται. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά σε όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και σε όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε. Θα τα έχω σε κουτάκια. Θα μιλήσω στην καρδιά του φιλάθλου που αγωνιά και στηρίζει το μπάσκετ.

Ο στόχος της διοίκησης ήταν η οργανωτική δομή της Ομοσπονδίας, γιατί αυτή είναι που βοηθάει το άθλημα να εξελιχθεί. 2021-2026. Πέντε χρόνια. Βλέποντας τι παραλάβαμε και τι είναι τώρα, είναι η μέρα με τη νύχτα και το εννοώ, γιατί έχουν αλλάξει οι εποχές κι εμείς, ευτυχώς, ακολουθήσαμε την εποχή αυτή.

Οι Ομοσπονδίες πάντα ήταν προεδροκεντρικές και αυτό είναι λάθος εξαρχής. Ο στόχος ήταν η Ομοσπονδία να μεταλλαχθεί σε οργανισμό με οργανωτική δομή, με τμήματα, δομές, πρότζεκτ που δουλεύουν νέοι άνθρωποι, με τον μέσο όρο ηλικίας να έχει πέσει κατά 18 χρόνια από πριν με το ποσοστό 90% να είναι πτυχιούχοι. Η πλειοψηφία, το 85% των εργαζομένων, δεν δεσμεύονται αν ο επόμενος πρόεδρος θελήσει να αλλάξει τη δομή.

Οργανωτικά έχει γίνει ένα θαύμα. Το επόμενο βήμα είναι αυτό να γίνει σε όλες τις ενώσεις στην Ελλάδα. Θα τις βοηθήσουμε να μετεξελιχθούν σε αυτό το κομμάτι».

Για την υπόθεση της ΕΕΑ τόνισε: «Έχω εκλεγεί από τα σωματεία, ο τρόπος είναι συγκεκριμένος, από σωματεία προερχόμαστε όλοι. Ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα να είσαι πρόεδρος στην ΕΟΚ και να είσαι παράλληλα σε ένα σωματείο. Έχω δικαίωμα να είμαι, ήταν επιλογή μου να μην είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα και να μην έχω μετοχές στον Προμηθέα. Ήταν το παιδί μου, αλλά ενηλικιώνεται, εγώ είχα έναν άλλο σκοπό τότε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαι με όλες τις ομάδες για να εξελιχθούν. Δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ και με τον Προμηθέα. Ξέρετε στο κινητό μου με πόσες ομάδες από τις 900 μιλάω; Τουλάχιστον με τις 700. Αυτός είναι ο ρόλος του προέδρου της ΕΟΚ. Εγώ δεν ήθελα να είμαι στον Προμηθέα, είναι άλλοι άνθρωποι που εμπιστεύομαι πολύ. Ξαφνικά εδώ και δύο μήνες η ΕΕΑ, που την σέβομαι, με ρωτάει και με εγκαλεί για το αν είμαι πρόεδρος εκεί. Μα είχα δικαίωμα να είμαι! Τα τρία από τα επτά μέλη διαφώνησαν στην ΕΕΑ. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει αυτό που λένε. Εδώ και μήνες τους ζητάω το σκεπτικό. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όλα θα φανούν λίαν συντόμως, τις επόμενες μέρες. Θα το δούμε. Μετά που θα γίνει αυτό, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την έχει γι’ αυτό, για να βάλλεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ; Θα πουν τα μέλη της ΕΕΑ κάναμε λάθος; Θα παρέμβει Υπουργός που τα επέλεξε; Έχω ερωτηματικά κι εγώ. Κρεμάνε στα μανταλάκια ανθρώπους. Ποιος θα βγει να ζητήσει συγνώμη; Θα ήθελα να δω κάποιον να βγει να ζητήσει συγνώμη, να πουν λάθος. Εμένα μου καταλογίζουν ένα πρόστιμο. Το φυσικό πρόσωπο δεν έχει πρόστιμο, ακόμη κι εκεί έχουν λάθος. Εγώ έχω υπομονή, θα φανούν όλα. Σέβομαι τους θεσμούς, αλλά τα πρόσωπα που είναι εκεί είναι στην κρίση του κόσμου».

Για το αν ο θεσμικός του ρόλος έχει επηρεαστεί από προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες απάντησε: «Το βράδυ κάνω την αυτοκριτική μου, μου αρέσει η κριτική, αλλά όχι η λάσπη. Άλλο κριτική, άλλο λάσπη. Όταν ξεκινούσα για πρόεδρος της ΕΟΚ ήξερα τι θα συμβεί. Όλοι στην αρχή με κοίταζαν λίγο περίεργα, μέσα μου είχα ένα πλάνο οκταετίας και ήξερα γιατί πήγα. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Οι Έλληνες συνήθως κρίνουν αλλά δεν παίρνουν θέση. Πάρε την φθορά. Πήρα το δισάκι μου, γύρισα όλη την Ελλάδα, μίλησα με όλα τα σωματεία και είπα πως δεν θα κοιτάξω κανένα προσωπικό κόστος. Δεν μπορούμε να κριτικάρουμε και να μην παίρνουμε ενεργή θέση. Δεν με ενδιαφέρει η υστεροφημία μου, αλλά το μπάσκετ. Έχω μετανιώσει για συγκεκριμένο πρόσωπο στο πώς του συμπεριφέρομαι, αλλά δεν θέλω να το πω. Δεν είναι εν ζωή, γι’ αυτό».

Για την οικονομική κατάσταση της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος τόνισε: «Οικονομικά βρήκαμε πολλά προβλήματα ερχόμενοι εδώ και οφείλω να το πω στον απολογισμό. Βρήκαμε αρκετά χρέη, που δεν έχει μόνο η συγκεκριμένη. Έναν προϋπολογισμό εσόδων που είχαμε 3.800.000, από αυτά οι χορηγίες ήταν στις 850 χιλιάδες, ενώ τώρα, πέντε χρόνια μετά, οι χορηγίες είναι 7,5 εκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει; Η βιωσιμότητα, η οικονομική της Ομοσπονδίας, είναι κλεισμένη μέχρι το ’30. Η αγορά έχει δώσει έγκριση ότι τα πράγματα πάνε σωστά.

Στην αρχή τα οικονομικά ήταν τραγικά. Ήταν σαν ένα αεροπλάνο που έπεφτε και το ξέρουν όλοι. Τώρα δεν είναι έτσι. Το αεροπλάνο έχει απογειωθεί και έχει ανέβει ψηλά και έχει εκτοξευθεί και το μπάσκετ. Κάπου έχουμε βάλει το λιθαράκι μας κι εμείς.

Υπήρξε εκτόξευση στις χορηγίες. Την πρώτη χρονιά πουλήσαμε τον εαυτό μας, υποσχόμενοι πράγματα, και οι χορηγοί ήταν ήδη πολύ ευχαριστημένοι και είχαμε πληθώρα χορηγών όταν τελείωσαν οι συμβάσεις, με καλύτερα νούμερα.

Το 75% των εσόδων είναι από την αγορά και μόνο το 25% από κρατική χρηματοδότηση. Έτσι έχουμε ανθρώπινο δυναμικό να τρέξουμε τα πρότζεκτ και να προωθήσουμε το μπάσκετ και, με τη βοήθεια όλων, να εκτοξευθεί.

Οργανωτικά και οικονομικά είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και για το μέλλον αυτά είναι δεμένα. Είμαστε πάνω από το 100% και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό.

Στη διάρκεια αυτή, τα χρέη αυτά έχουν ρυθμιστεί ή έχουν αποπληρωθεί. Μας έχουν έρθει πρόστιμα από το παρελθόν. Προσφάτως είχαμε πρόστιμο 750 χιλιάδων από ελέγχους προ 12ετίας.

Πρέπει και οι φίλαθλοι να ενημερωθούν για το τι γίνεται και πώς προχωράμε. Κάτι που θεωρώ πολύ υγιές στην Ομοσπονδία: το 2021 το 34% των εσόδων πήγαινε για μισθοδοσίες. Είχαμε ορκωτούς λογιστές. Έχουμε καλή οργάνωση, οικονομική επάρκεια, αλλά για τον κόσμο ήταν κάτι ξένο.

Το μπάσκετ γυναικών, που ήταν ένα μη πρωτάθλημα, και τώρα έχει εκτοξευτεί. Ένα πρωτάθλημα πολύ δυνατό, πολύ ελκυστικό, με ομάδες να προχωρούν στην Ευρώπη, και η Α2 είναι ελκυστική, ώστε να δείξουμε στον κόσμο ότι στηρίζουμε το μπάσκετ γυναικών.

Το δείξαμε και στο Ευρωμπάσκετ, με γεμάτο γήπεδο και ρεκόρ θεατών, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν προχώρησε. Το αγάπησε ο κόσμος.

Το 3×3. Ένα κομμάτι στο οποίο από την πρώτη στιγμή ποντάραμε και είναι επανάσταση. Εμείς το βάλαμε στόχο, με πλάνο οκταετίας και συγκεκριμένες ενέργειες, και το υλοποιήσαμε.

Υπάρχει μεγάλος χορηγός που το στηρίζει. Παντού, σε όλη την Ελλάδα, δημιουργούμε την Εθνική ομάδα, με στόχο να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που το 2021 δεν υπήρχε καν».

Αναφέρθηκε εν συνεχεία στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΟΚ επί των ημερών του λέγοντας: «Ψηφιακός μετασχηματισμός. Όλα με χαρτί και μολύβι. Ένας κόσμος που έχει αλλάξει, γιατί άλλαξε η κοινωνία. Δεν γίνεται όλα να γίνονται από το κινητό αλλά όχι το μπάσκετ. Όλοι οι αθλητές, οι ομάδες επικοινωνούν μέσα από μία ψηφιακή διαδικασία. Τώρα έχει ξεχαστεί το τηλέφωνο, υπάρχουν αιτήματα που τα απαντάμε. Πριν από 3 μήνες απαντήθηκαν σε 1 μήνα 6.000 αιτήματα. Ετησίως 37.000 αιτήματα. Χωρίς τηλέφωνο. Σε πόσο χρόνο; Μέσος όρος απάντησης 35 ώρες. Όλα θα είναι μέσω ΑΙ στο μέλλον. Θα έχουμε χρόνο και ταχύτητα.

Το Μητρώο μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε ποιοι είμαστε και τι πολιτική να κάνουμε σε όλη την ομάδα. Οι φίλαθλοι αγωνιούν για τη Basket League και τις μεγάλες ομάδες και το σέβομαι. Το μπάσκετ είναι 900 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Να το στηρίζουμε. Κάθε νησί, κάθε περιοχή θέλει δική της πολιτική για να εξελιχθεί. Στην Α1 Γυναικών υπάρχουν τόσες ομάδες από την επαρχία. Υπήρχε ένα πλάνο στήριξης. Άλλες οι ανάγκες. Το μπάσκετ ξεπετιέται. Την πληροφορία την έδωσε αυτός ο τρόπος επικοινωνίας.

Έχουμε ηλεκτρονικά φύλλα αγώνων. Σε λίγο θα είναι όλοι οι αγώνες σε έναν χρόνο στην πλατφόρμα της ΕΟΚ και θα βλέπουν οι πάντες τους πάντες. Αυτό έγινε βήμα-βήμα. Οι παράγοντες έχουν μάθει σε αυτό που βολεύονται. Βλέπουν τα οφέλη της ψηφιοποίησης του μπάσκετ.

Έχουν να γίνουν πολλά βήματα ακόμα. Πρέπει να τα χωνεύουν όλοι σιγά σιγά. Όταν κάτι γίνεται ψηφιακά γλιτώνεις χρόνο, χρήμα και διαφάνεια. Διαφάνεια στο τι γίνεται. Οι κανόνες είναι κανόνες για όλους».

Για τη παρουσία του ως πρόεδρος στην ομάδα του Προμηθέα τόνισε: «Θα σας το πω όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ. Έχω εκλεγεί από τα σωματεία. Ο τρόπος της εκλογής μου όπως και για τα μέλη του ΔΣ είναι συγκεκριμένος δεν υπάρχει παρθενογένεση. Από σωματεία προερχόμαστε όλοι. Για αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης να έισαι πρόεδρος της ΕΟΚ ή μέλος του ΔΣ και παράλληλα να έισαι και σε ένα σωματείο σαν μέτοχος. Έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Δεν μου το απαγορεύει κανείς. Ήταν επιλογή μου να είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα και να έχω μετοχές στον Προμηθέα. Ήταν επιλογή μου γιατί κατάλαβα ότι πηγαίνοντας ως πρόεδρος της ΕΟΚ κάπου ότι ο Προμηθέας ήταν πάντα το παίδί μου αλλά ενηλικιώνεται και πρέπει να μεγαλώσει. Είμαι πολύ χαρούμενο για ότι συνέβη εκεί. Αλλά εγώ είχα άλλο στόχο. Βοηθώντας τον Προμηθέα βοήθησα και τις άλλες ομάδες να μεγαλώσουν. Πιστεύετε ότι όλα τα εθνικά πρωταθλήματα έγιναν δια μαγείας; Από το πρωί έως και το βράδυ ασχολιόμουν με όλες τις ομάδες και όλους τους παράγοντες για να εξελιχθούν».

Για το αν έχει σκεφτεί στην πενταετία πώς μπορεί να λύσει το θέμα με τον Προμηθέα: «Θα πρέπει όλα να φανούν ότι είναι έτσι. Εγώ από την πρώτη στιγμή είπα πως τα πράγματα δεν είναι έτσι και θα φανεί αυτό, λίαν συντόμως. Όταν βγει η απόφαση, ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη και θα πει συγγνώμη, δεν ισχύει αυτό; Όσο ήμουν από την πλευρά ενός ιδιοκτήτη ομάδας που ξεκίνησε από το τοπικό, έβλεπα πώς εξελίσσονταν τα πράγματα για το ελληνικό μπάσκετ και δε μου άρεσε. Ήρθα, εκλέχτηκα και έκοψα ένα σύστημα 40 ετών. Με φθορά προσωπική. Το έκοψα το σύστημα, εξαρτήσεων, ελέγχων κλπ. Μουδιάσανε αρχικά και άρχισαν μετά, αυτοί που δεν τους άρεσε αυτό και ξεκίνησαν τη λάσπη. Είχαν βγει και λέγανε εγκληματική οργάνωση η ΕΟΚ. Πήγα στον εισαγγελέα, κενός ο φάκελος. Με βγάζανε σε κάτι Instagram, κάποια στιγμή ξέφυγε, έκανα μήνυση και αγωγή. Δεν φωνάζω, δεν μιλάω, αλλά τα δικαιώματά μου τα κρατώ. Μου απάντησε, την έχω εδώ την απάντηση από το εξώδικο. Μου λέει ‘χάκερ ήταν, δεν ήμουν εγώ’. Αυτό συνεχιζόταν, γιατί τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα αυτά. Όταν έγιναν οι εκλογές είχα έναν πόλεμο για να μην βγω. Μόλις είδαν όλοι αυτοί ότι από το 55% πήγα στο 80% και οι ομάδες μού είπαν ‘καθάρισέ το όλο’, τότε επιστράτευσαν άλλα μέσα, άρχισε το μονομέτωπο, λάσπη για όλα. Δεν με πειράζει, με λάθος άνθρωπο τα βάλανε. Δεν με απειλεί κανένας εκφοβισμός, ούτε καμία εξαγορά. Αυτή την εντολή μού έδωσαν τα σωματεία. Αυτό μου λένε και τώρα. Μην κάνεις πίσω μου λένε. Και λέω ‘εγώ να φύγω;’. Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου, να καθαρίσει. Με έχετε ακούσει να φωνάζω, να μιλάω, να μπαίνω σε αντιπαράθεση; Όταν το μπάσκετ φεύγει μπροστά, ένα 10-20% μένει πίσω, γιατί θέλει να μείνει στο παρελθόν. Αν ασχοληθείς με αυτό, τελείωσες. Μοιραία θα εξαφανιστούν αν πας μπροστά. Έχετε δει πώς είναι η GBL, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ που δυναμώνει; Τι πιστεύετε, πως το μυαλό μου είναι τι θα κάνει ο Προμηθέας; Το μυαλό μου εμένα είναι στο μπάσκετ, πώς θα προχωρήσει μπροστά. Θα προχωρήσω μπροστά, δεν απειλούμαι και δεν εκβιάζομαι από κανέναν. Έχω μαζί τους φιλάθλους και κυρίως αυτούς που με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω τους πρόδωσα κι εγώ δεν θα τους προδώσω».

Για το αν έχει ευνοήσει τον Προμηθέα και το τι περιμένει από τις πολιτικές αρχές είπε: «Το πόρισμα δε λέει πουθενά ότι ευνόησα τον Προμηθέα. Κάποιο σάιτ αλλοίωσε αυτό που γράφεται. Ελήφθη μια απόφαση από τέσσερα μέλη, δεν θα μπω σε παραφιλολογία. Εγώ είπα άλλο, πως οτιδήποτε κρίνει κάποιος για μένα, γιατί τώρα κρίνομαι ως φυσικό πρόσωπο κι όχι ως πρόεδρος της ΕΟΚ, άλλο επιτροπή και άλλο Δικαιοσύνη. Άλλο επιτροπή που όρισε ο Υπουργός και άλλο η δικαιοσύνη. Εδώ με κατηγορούν για πράγματα που δεν υπάρχουν. Περίμενα δύο μήνες για το πόρισμα, σε λιγότερο από έναν μήνα θα βγει η απόφαση και εδώ θα είμαστε πάλι. Φυσικά θα προχωρήσω και σε άλλες νομικές κινήσεις. Όταν κάποιος ψεύδεται και με συκοφαντεί, δεν θα βγω να το διατυμπανίσω από σεβασμό στο μπάσκετ, αλλά προσωπικά θα κάνω όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα με προστατέψουν ως άνθρωπο. Μπορεί η απόφαση να βγει σε 3-4 χρόνια, αλλά έχω υπομονή».

Για τα μηνύματα με τον Ηλία Παπαθεοδώρου εξήγησε: «Σε οτιδήποτε αφορά προσωπικό δεδομένο δικό μου, δεν θα αναφερθώ ποτέ. Δεν γνωρίζετε, ενδεχομένως, πόσα μηνύματα έχω με προέδρους, προπονητές ή παίκτες στο κινητά μου. Θα είχε αξία κάποια στιγμή να δει κάποιος με πόσους μιλάει αυτός ο άνθρωπος στην ΕΟΚ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έχω επικοινωνήσει και με άλλους προπονητές. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Είναι υποχρεωμένη μόλις βγαίνουν οι διαιτητές να κοινοποιεί ποιοι είναι. Με ρωτάτε αν η ΚΕΔ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει;».

Για τις εθνικές ομάδες, ο πρόεδρος της ΕΟΚ τόνισε: «Θα μιλήσω για τους άντρες πέρα από τις μικρότερες ηλικίες που προσπαθούμε πάρα πολύ.. Οι Κ20 είναι νούμερο 2 στην κατάταξη πίσω από την Γαλλία. Μετάλλια το 23-24, είμαι χαρούμενος. Τα κέρδισαν τα παιδιά. Άντρες. Εθνική Ανδρών. 2022. Εκεί χάσαμε μία μεγάλη ευκαιρία να έχουμε μετάλλιο και ίσως τρόπαιο. Μερικές φορές ένα σουτ αλλάζει τα πάντα. Από εκείνη την ήττα από την Γερμανία, η Γερμανία εκτοξεύτηκε. Ακόμα θυμάμαι το 2ο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Το πήρε η Ισπανία. Στους μεταξύ μας αγώνες είχαμε μία υπεροχή. 23. Μία χρονιά με πολλούς τραυματισμούς, ο Γιάννης έλειπε από το χειρουργείο. Πήγαμε παγκόσμιο αλλά δεν ήταν καλή χρονιά. Ένα προολυμπιακό στην Αθήνα που μας έκανε περήφανους. Πήγαμε στην 8αδα στην Ολυμπιάδα και πέρσι μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο. Μεγάλη περηφάνεια. Προσπαθούμε, ο στόχος είναι η ομάδα να είναι στο Παγκόσμιο. Πιστεύω θα είμαστε. Να πάμε και στους Ολυμπιακούς. Θέλουμε να τα πάμε καλά στο Ευρωμπάσκετ».

Πρόσθεσε δε για την εθνική: «Η Εθνική είναι πάνω από όλους μας ναι η όχι; Νομίζω για όλους είναι πάνω από όλα. Η Εθνική δεν αγγίζεται και δεν θα τολμήσει κανείς να την αγγίξει. Την υπηρετούμε δεν την χρησιμοποιούμε ποτέ. Ποτέ. Άρα αυτή τη στιγμή όποιος είναι στην Εθνική παίκτης προπονητής ή μέλος της ομάδας ή και διοικήσεις υπηρετούμε την Εθνική Ομάδα. Αλίμονο αν χρησιμοποιήσει κάποιος την Εθνική Ομάδα. Ξέρω ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Να πω και κάτι άλλο να το διευκρινίσω. Η Εθνική Ομάδα υπάρχει με τις επιτυχίες επειδή οι μεγάλες ομάδες στηρίζουν τις Εθνικές έτσι ώστε να είναι παρόντες και να οδηγούν την ομάδα σε επιτυχίες. Ευχαριστούμε τις ομάδες για αυτό. Η Εθνική ομάδα είναι το αποτέλεσμα της προσπάθεια όλων των ομάδων. Όλων των διοικήσεων και εκεί είμαστε μία χαρά. Ευχαριστώ δημοσίως όλες τις ομάδες».

Για την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο επισήμανε: «Κάποιοι βγάζουν νούμερα, αποδίδουν απίστευτα πράγματα. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση. Ο Γιάννης είναι μια περιουσία για το ελληνικό μπάσκετ, ένα φαινόμενο. Αγαπάει πάρα πολύ την Εθνική ομάδα και πάντα είναι παρών. Εδώ και 2-3 χρόνια το ΝΒΑ έχει αλλάξει κάποιους όρους και την ασφάλεια την καλύπτει η FIBA. Σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες με ιστορικό τραυματισμών θέλει έξτρα ασφάλεια και την πληρώνει η ομοσπονδία.

Δεν είναι μικρό νούμερο, άνω του εκατομμυρίου. Την πληρώνουμε κανονικά, το απαιτούσε το ΝΒΑ. Τώρα τελευταία μιλήσαμε με τον Γιάννη, ο Γιάννης ήθελε να έρθει στο τελευταίο παράθυρο, υπήρξε επικοινωνία, αλλά είχε ένα θέμα. Είχε να παίξει μεγάλο διάστημα και αυτό θέλει προστασία. Θα θέλατε να είχε τραυματισμό και να έχανε τη χρονιά;

Ο Γιόκιτς, ο Γουεμπανιαμά τελείωσαν υγιείς τη σεζόν και έπαιξαν στην εθνική. Δεν θα κοιτάξεις την υγεία και την προστασία του αθλητή. Υπάρχει μια ομάδα που είναι σε επικοινωνία με την ομοσπονδία και τονίστηκε πως ήταν αυξημένος ο κίνδυνος τραυματισμού. Ο Σποέλστρα και ο Σπανούλης μίλησαν. Ήταν σαφέστατα θέμα προστασίας της υγείας του Γιάννη».

Στην ερώτηση για το αν μετάνιωσε ποτέ για την απόφασή του να ηγηθεί στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς και για τον διάδοχό του με το πέρας της θητείας του, απάντησε: «Τι ωραία ερώτηση! Πάντα σαν άνθρωπος έχω ένα πλάνο. Πάντα σε οτιδήποτε κάνω είτε μπορεί να πετύχει είτε το αλλάξω αλλά πάντα έχω ένα πλάνο. Από την πρώτη στιγμή έχω ένα πλάνο οκταετίας. Δεν σκοπεύω να το παραβλέψω. Το πλάνο είναι για οκτώ χρόνια ούτε εφτά ούτε εννιά. Άμα χρειαστεί να γίνει εφτά η εννιά κάτι θα έχει αλλάξει. Προς το παρόν παραμένει οκταετίας. Δεν έχω σκοπό να παραμείνω περαιτέρω στην Ομοσπονδία εκτός αν προκύψει κάτι άλλο τη δεδομένη στιγμή. Είναι ζωντανή η καθημερινότητά μας. Εγώ απλά πρέπει να εξασφαλίσω χωρίς να πω δίνω το δαχτυλίδι, καθώς τα σωματεία αποφασίζουν, ότι θα επιλέξω έναν άνθρωπο που θα έχει την ίδια φιλοσοφία με εμένα. Την ίδια κατεύθυνση, την ίδια εξωστρέφεια και τον ίδιο σεβασμό για το άθλημα. Αυτό είναι το πλάνο μου. Στο αν το μετάνιωσα κάποια στιγμή είπα που έμπλεξα; Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούγεται εγωιστικό αλλά μπήκα σε ένα χώρο που θα μπορούσαν να με έχουν στα πούπουλα όλοι. Να είχα πάει με τα τετριμμένα. Να μην είχα κόψει τις ρίζες των δέντρων που ήταν εκεί 40 χρόνια. Δεν μου άρεσε αυτό. Δεν θα το έκανα ποτέ. Όταν τα βάζεις με κάτι που έχει θρέψει τόσα χρόνια ξέρω ότι θα ακούσω και τα σχολιανά μου. Αν όμως κάνω πίσω δεν έχασα εγώ θα χάσει ο επόμενος που θα έρθει. Δεν θα έχει δύναμη να τα βάλει με κανέναν».

Αναφερόμενος στον «πόλεμο» που δέχθηκε όταν εκλέχτηκε στην προεδρία της ΕΟΚ και την όποια σχέση του με τον Προμηθέα Πατρών, απάντησε: «Θα πρέπει όλα τα πράγματα να φανούν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ισχύει. Θα φανεί αυτό λίαν συντόμως. Σε αυτό που μου λέτε, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την πάρει; Μου φέρατε κάτι σαν δεδομένο. Όσο ήμουν στην πλευρά ενός ιδιοκτήτη ομάδας έβλεπα πώς λειτουργούσαν τα πράγματα στο μπάσκετ. Δεν μου άρεσε αυτό. όπως και σε πολλές ομάδες. Έκοψα ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου, εξαρτήσεων. Μούδιασαν στην αρχή όλοι. Σε αυτούς που δεν τους άρεσε αυτό, ξεκίνησαν τη λάσπη από την πρώτη στιγμή. Μια ομάδα είχε βγει και έλεγε «εγκληματική οργάνωση η ΕΟΚ». Πήγαινα στον εισαγγελέα να δω τον φάκελο, ήταν κενός. Με έβγαζαν στα σόσιαλ με το όνομά μου. Έκανα μήνυση και αγωγή. Ήξερα ότι αυτό που έκανα δεν άρεσε. Έχω ακόμα την απάντηση στο κινητό μου. Έκοψα ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα. Όταν έγιναν οι εκλογές είχα έναν πόλεμο για να μην βγω. Όταν από το 55% πήγαν στο 80% και οι ομάδες μου είπαν «καθάρισέ το όλο», συνεχίστηκε η λάσπη. Δεν με πειράζει, με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν. Δεν με τρομάζει κανένας εκφοβισμός, καμία απειλή, καμία εξαγορά. Αυτή την εντολή μου έδωσαν τα σωματεία. Δεν ήρθα στο μπάσκετ να κάνω ό,τι γουστάρω. Μιλάω με τα σωματεία ακόμα και τώρα. Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν μιλάω καθόλου. Με έχετε ακούσει να μιλάω ή να φωνάζω; Mε έχετε ακούσει να μπαίνω σε αντιπαράθεση; Όταν το μπάσκετ μπαίνει μπροστά, ένα 10-20% θέλει να φέρει το μπάσκετ πίσω. Μοιραία θα εξαφανιστούν γιατί το μπάσκετ πάει μπροστά. Η GBL είναι πρωταθληματάρα. Δεν νιώθω ευθύνη πιστεύετε να προχωρήσουν οι ομάδες και το μπάσκετ μπροστά; Έχω μαζί μου τους φιλάθλους, τις ενώσεις και κυρίως όσους με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω τους πρόδωσα».

Για την ευθύνη που ανέλαβε ο πρόεδρος της ΕΟΚ για τα αποτελέσματα του Ιουλίου: «Δεν εκτιμήσαμε αυτό που συνέβαινε εκείνη τη στιγμή καλά. Οι διοικήσεις φταίνε, υποεκτιμήσαμε τις άλλες ομάδες και υπερεκτιμήσαμε την άνεση που θεωρούσαμε πως θα είχαμε για να κερδίσουμε. Αυτό περνά και στην ομάδα. Πιστεύω πως θα περάσουμε στο Παγκόσμιο».

Για τον Βασίλη Σπανούλη, είπε: «Λάθη έχω κάνει. Έχω κάνει και σίγουρα λάθη που δεν τα ξέρω. Μου τα λένε καμιά φορά και κάποιες φορές τα δέχομαι και κάποιες άλλες όχι. Πιστεύω ότι με το πέρασμα του χρόνου μπορώ να τα κατανοήσω καλύτερα. Πρέπει να θέσουμε τη σημαντικότητα κάποιων πραγμάτων γιατί λάθη μπορεί να κάνεις σε πολλά πράγματα. Ακόμα και το πως μιλάς σε ανθρώπους. Και σίγουρα έχω κάνει πολλά ανθρώπινα λάθη και αυτό είναι λάθος του χαρακτήρα μου. Για να καταφέρεις όμως πράγματα πρέπει κάποιες φορές να έισαι απόλυτος. Λάθη όμως από μέρος μου που επηρεάζουν τη πορεία του μπασκετ νομίζω έχω κάνει με την Εθνική Ομάδα. Απέφευγα πολύ να το πω αυτό, ακόμη και τώρα το σκέφτομαι. Το έχω πει σε πολλούς αλλά μοθυ είπαν ότι δεν είναι έτσι αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν η σωστή απόφαση. Το μυαλό μου ήταν στο Βασίλη Σπανούλη από την πρώτη στιγμή. Όχι από τη δεύτερη. Αν ξαναζούσα το 2021 θα έπαιρνα την ίδια απόφαση και θα έκανα το ίδιο λάθος. Αυτό είναι ένα σημείο που έχει επηρεάσει πολλά πράγματα και το θεωρώ ευθύνη. Το Βασίλη τον εκτιμώ πάρα πολύ γιατί αυτός είναι η Εθνική Ομάδα κυλάει άλλο αίμα μέσα του. Απλά σεβασμός».

Για το αν η παρουσία του Σπανούλη στον Άρη μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για την Εθνική: «Ο Ιτούδης ήταν εξαιρετικός, μην παρεξηγηθώ. Διαισθητικά είχα στο μυαλό μου να πάρουμε τον Σπανούλη εξαρχής. Η Εθνική είναι πάνω από όλους μας; Για όλους. Δεν αγγίζεται και κανένας δεν θα τολμήσει να την αγγίξει. Την υπηρετούμε, αλίμονο αν χρησιμοποιήσει κάποιος την Εθνική ομάδα. Ξέρω ότι αυτό δεν συμβαίνει από τις ομάδες. Ευχαριστούμε τις ομάδες που στηρίζουν τους παίκτες. Η Εθνική ομάδα είναι αποτέλεσμα όλων των διοικήσεων και τις ευχαριστούμε γι’ αυτό».

Για την κριτική που έχει δεχτεί η ΕΟΚ για την επιλογή προπονητών στις εθνικές ομάδες: «Από ποιους γίνεται αυτή η κριτική; Με ποια δεδομένα γίνεται λόγος για αναξιοκρατία; Φέτος είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα των τελευταίων 20 ετών. Θα μπορούσαμε να τα πάμε και καλύτερα. Όλα τα τμήματα αξιολογούνται, γίνεται αυτοκριτική και κριτική. Η ΕΟΚ έχει μια διοίκηση που δεν εμπλέκεται στο operation της ομοσπονδίας. Ο στόχος του αναπτυξιακού είναι η τροφοδοσία των Εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών. Τα κολέγια είναι ευχή και κατάρα. Παιδιά παίζουν, γίνονται καλύτεροι, σπουδάζουν, έχουν ένα πτυχίο και μόλις γυρίσουν πίσω ίσως έχουμε μια πληθώρα αθλητών. Στο διάστημα αυτό όμως δεν τους έχουμε. Τι θα πεις στον Αβδάλα, τον Σαμοντούροβ και τον Ζούγρη; Μην σπουδάσεις; Ο στόχος του αναπτυξιακού είναι να παίξουν παραπάνω παιδιά μπάσκετ, έχουμε ήδη αύξηση 25%. Ο Σπανούλης έγινε ένας τρομακτικός παίκτης, στην Εθνική Εφήβων ήταν δωδέκατος παίκτης. Το αν είναι κάποιος στην Εθνική ομάδα, δεν σημαίνει πως καταξιώθηκε. Το μέλλον είναι οι προπονητές που ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Προσπαθούμε να τους βρούμε. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι εξαιρετικός σε αυτό, αλλά πόσους τέτοιους έχουμε στην Ελλάδα; Δεν θέλουμε μόνο τα αποτελέσματα, σε αυτές τις ηλικίες θέλουμε να καταλάβουν τα παιδιά τι σημαίνει Εθνική ομάδα. Κι εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να προστατέψουμε τις καρδιές και τις ψυχές των παικτών αυτό. Η Εθνική ομάδα δεν είναι τσιφλίκι, τις υπηρετούμε».

Για το αν η δουλειά του προπονητή στην Εθνική ομάδα μπορεί να είναι part time: «Ωραία ερώτηση, δεν ξέρω αν έχω την απάντηση. Ένας προπονητής στην Εθνική είναι δύσκολο να έχει δύο καρπούζια, εκτός κι αν έχει ιδιαίτερες ικανότητες, όπως ο Σπανούλης. Ένας προπονητής που δεν είναι ενεργός και θα είναι μόνο στα παράθυρα, το θέλουμε αυτό; Το μοντέλο αυτό δείχνει πως δουλεύει για μας. Νιώθω μια τεράστια ασφάλεια με τον Βασίλη. Παρακολουθεί τα πάντα στις εθνικές ομάδες, από την Ελλάδα, την Αμερική. Τα πάντα. Ο Βασίλης είναι μόνο μπάσκετ, όπως και ο Νίκος (σ.σ. Ζήσης). Η ματιά του Βασίλη περνάει και τον τοίχο».

Για την τοξικότητα και το πόσο μπορεί να επηρεάσει η παρουσία του Σπανούλη στον Άρη: «Είναι ευθύνη των ομάδων να προστατέψουν την Εθνική ομάδα. Αλίμονο αν μπει αυτό στη μέση, ο Βασίλης δεν είναι αυτό. Πάνω από όλους για αυτόν είναι η Εθνική ομάδα. Έχω εμπιστοσύνη και στις δύο διοικήσεις, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Εγώ με αυτές τις ομάδες μεγάλωσα. Βλέπω να ξαναγεννιούνται όλα αυτά».

Για το πώς βίωσε τη μεγάλη αντιπαλότητα των αιωνίων και για την απουσία του Παναθηναϊκού από την τελευταία πρόσκληση της ΕΟΚ για τη διαιτησία: «Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα, αλλά ένας κόσμος ολόκληρος. Όπως και ο Ολυμπιακός και οι άλλες ομάδες. Αυτός ο κόσμος απαιτεί σεβασμός. Πρέπει να καταλάβει ο καθένας την ευθύνη που έχουμε. Αν για παράδειγμα ένας προπονητής βρίσει έναν διαιτητή, οι φίλαθλοι τι θα κάνουν; Όλοι είμαστε παραδείγματα για τους φιλάθλους. Δεν θα με ακούσετε ποτέ να μη σεβαστώ κάποια ομάδα. Είναι σεβασμός, μπορεί να με κρίνουν, αυστηρά, επιθετικά, αλλά ο ρόλος μου είναι να είμαι ενωτικός για όσο είμαι εδώ».

Συνέχισε λέγοντας για το πως λειτουργεί ο ίδιος: «Πρώτα από όλα το βράδυ σκέφτομαι. Κριτικάρω ότι έχω κάνει σωστά ή λάθος. Το σημαντικό όμως δεν είναι να κριτικάρεις τον εαυτό σου είναι να ακους τους άλλους που κάνουν κριτική. Μου αρέσει η κριτική και την ακούω πάντα. Αυτό που δεν μου αρέσει μόνο είναι η λάσπη. Η κριτική είναι ωραία, αλλά άλλο η κριτική και άλλο η λάσπη. Όταν πήγαινα για πρόεδρος της ΕΟΚ, ήξερα τι συμβαίνει. Στην αρχή όλοι με κοιτάζανε λίγο περίεργα. Πιστέψτε με, εγώ είχα βάλει ένα πλάνο οκταετίας. Δεν μου αρέσει να κρίνω και να μην παίρνω θέση. Οι Έλληνες κρίνουν αλλά δεν παίρνουν θέση. Πάρε θέση, πάρε τη φθορά. Μπες και πάρε τη φθορά, αλλά κάνε πράξη, εγώ αυτή την ανάγκη ένιωσα. Έβλεπα γύρω μου πράγματα που δεν μου αρέσανε και αν θέλετε τα κουβεντιάζουμε δεν έχω θέμα. Λέω ωραία, εσύ τι θα κάνεις; Θα κριτικάρεις τι δεν κάνουν οι άλλοι καλά στο μπάσκετ; Ποια είναι η λύση σου; Έτσι λοιπόν γύρισα όλη την Ελλάδα, μίλησα με όλα τα σωματεία και κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Μου έδωσαν δύναμη και εγώ είπα θα προχωρήσω μπροστά, χωρίς κανένα προσωπικό κόστος. Δεν με ενδιαφέρει η υστεροφημία μου καθόλου. Με ενδιαφέρει το μπάσκετ και με ενδιαφέρει ο επόμενος που θα έρθει να βρει ένα υγιές τοπίο».

Για τα θέματα διαιτησίας, ο πρόεδρος της ΕΟΚ τόνισε: «Κάνει… τζιζ πάντα αυτό το θέμα γιατί όλοι τη σκέφτονται. Θα μιλήσω με νούμερα. Το 2021 για να προχωρήσεις έπρεπε να έχεις συγκεκριμένη επετηρίδα. Αυτό σταμάτησε. Είχαμε 3 διαιτητές σε BCL και Ευρωλίγκα και τώρα 7 σε κορυφαίο επίπεδο. Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών είναι 8 χρόνια μικρότερος. Οι διαιτητές στο BCL είναι κατά 8 χρόνια νεότεροι. Συνεχής εκπαίδευση σε αυτούς τους διαιτητές. Μπορούν να γίνουν παραπάνω πράγματα; Εννοείται ότι θα γίνουν. Μην ξεχνάμε ότι οι διαιτητές είναι κομμάτι όπως οι προπονητές, οι παράγοντες και οι παίκτες. Ρίχνουμε πολύ βάρος στο ποιος είναι διαιτητής. Όχι να μην κρίνουμε, αλλά να βλέπουμε και με τα παπούτσια του άλλου. Θα κριθούν οι πάντες, εννοείται. Μου λένε “γιατί πήγες στην Ομοσπονδία, είσαι τρελός;” Ναι, αυτή είναι η απάντηση».

Για την πρόταση της ΕΟΚ στις ομάδες για τη διαιτησία εξήγησε: «Η διαιτησία εκ του νόμου κι από την FIBA υπάγεται στην ΕΟΚ. Είχα πει πριν από τρία χρόνια στις ομάδες να προτείνουν αυτές τη διαδικασία και μου είπαν ότι έχουν εμπιστοσύνη. Υπάρχει το άλλοθι του διαιτητή, πηγαίνουν κάτω από τα σπίτια τους, απειλούν και βρίζουν. Είναι άνθρωποι και οι διαιτητές. Είπα και την περασμένη εβδομάδα στις ομάδες να διαλέξουν αυτές. Πάλι όχι είπαν. Υπάρχει απάντηση όχι, ξανά. Οι περισσότερες έχουν εμπιστοσύνη. Πάει κι αυτό το άλλοθι. Θα φύγει πια αυτό το γλειφιτζούρι από τη μέση; Γιατί να πυροβολάνε τα πόδια τους οι ομάδες; Δεν γίνεται να κερδίσουν όλοι. Όχι είπαν στην πρότασή μας, όλοι. Τι να κάνουμε; Να μην παίξουμε αγώνες φέτος; Να μην ορίσουμε διαιτητές; Για την ΕΟΚ η διαιτησία είναι μια υποχρέωση. Μπροστά μου οι ομάδες δεν είπαν τίποτα. Πιστεύουν πως υπάρχει κάτι στο πίσω μέρος του κεφαλιού κάποιων; Ίσως να υπήρχε παλιά. Εγώ πάντα ρωτάω τις ομάδες για τη διαιτησία, το 40% λένε ότι βελτιώθηκε. Δεν έχουμε διαιτητές σε ποσότητα, δυστυχώς. Όταν κάποιοι πάνε και βρίζουν τους διαιτητές, θα πάει κάποιο νέο παιδί να γίνει διαιτητής; Είναι το εύκολο άλλοθι. Το θέμα της διαιτησίας το πυροδοτούν αυτοί που θέλουν να ελέγχουν τη διαιτησία, αυτοί που έκοψα. Όταν κόβεις κάποια πράγματα, δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί κάποιος. Συνήθως αυτός που βρίζει, είναι αυτός που χάνει τα οφίτσια».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τη διαιτησία: «Είμαι ικανοποιημένος που κόπηκαν οι εξαρτήσεις, που ήρθαν νέα παιδιά που θα βελτιωθούν. Πρέπει να τα προστατέψουμε. Οι ομάδες πρέπει να τους βοηθήσουν. Αυτοί οι οπαδοί μας αρέσουν; Πρέπει να δώσουμε τα εφόδια στους διαιτητές να γίνονται καλύτεροι. Έχει ανανεωθεί κατά 80% η GBL. Γι’ αυτό τα προηγούμενα χρόνια καταντήσαμε να μην έχουμε διαιτητές στην Ευρώπη. Με την εμπιστοσύνη οι διαιτητές θα γίνονται καλύτεροι. Κάνουν λάθη και οι διαιτητές, πρέπει να τα σεβόμαστε κι αυτά. Ένας διαιτητής έχει να πάρει 70 αποφάσεις σε κάθε ματς, τα λάθη των διαιτητών δεν με πειράζουν. Τα εσκεμμένα λάθη με πειράζουν. Αυτό κόπηκε όσο είμαι εγώ».

Για το αν έχει σκεφτεί αν υπάρχει άλλη λύση για τη διαιτησία, ώστε να μην συνδέεται με την ΕΟΚ και να έχει σύνδεση με την GBL και το αν έχει σκεφτεί να βάλει ξένο αρχιδιαιτητή και ξένους διαιτητές σε συγκεκριμένα ματς: «Αυτή τη στιγμή η ελληνική διαιτησία είναι ανεξάρτητη, έχει ξεχωριστό σώμα. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί ορίζουν και έχουν την ευθύνη. Κι έχουν την εκπαίδευσή τους. Υπάρχει σώμα παρατηρητών και ranking ικανότητας, που δεν υπήρχαν πριν. Είναι επαγγελματίες οι διαιτητές. Επαγγελματική διαιτησία δεν σημαίνει να κάνεις μόνο αυτό, αλλά να το κάνεις επαγγελματικά. Η ΚΕΔ ορίζεται από την ΕΟΚ και είναι ανεξάρτητη, όπως συμβαίνει σε 200 ομοσπονδίες όλου του κόσμου. Αυτό που δεν θα συμφωνήσω ποτέ να συμβεί είναι να πω ότι δεν μας κάνουν οι Έλληνες διαιτητές και να φέρουμε ξένους. Ντροπή! Εγώ τους στηρίζω τους διαιτητές, αλλά θέλω καθαρότητα. Το ποδόσφαιρο έχει άλλη δομή, ελέγχεται κεντρικά».

Για την ενημέρωση προς το ΔΣ για παράνομη χρηματοδότηση σωματείων: «Έχει φύγει από τα χέρια μου, έχει πάρει την δικαστική οδό. Δεν μπορώ να δώσω παραπάνω πληροφορίες».

Για το αν συμφωνεί με την αύξηση των μη Ελλήνων παικτών από έξι σε επτά στην Greek Basketball League, ο Βαγγέλης Λιόλιος τοποθετήθηκε ως εξής:

«Ο έλεγχος των ξένων παικτών στις μικρές κατηγορίες βοηθάνε στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ανεξέλεγκτο στις μικρές κατηγορίες σίγουρα δεν βοηθάει. Αλλάζει το μπάσκετ πλέον. Παλιά ήταν παλιά. Το τώρα είναι τώρα. Σε τρία χρόνια θα συμβαίνει κάτι άλλο. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε.

Το αν θα είναι 5 ή 7 η 14; Μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το σημαντικό είναι να έχουμε Έλληνες παίκτες οι οποίοι θεωρούνται σημαντικοί στις ομάδες του στη Stoiximan GBL.

Να είναι οι πρωταγωνιστές να μην είναι συμπληρωματικοί. Αυτό θέλω. Θα μου φέρουν κάποια στιγμή όλες οι ομάδες μία ολοκληρωμένη πρόταση πως θα βοηθήσουν το ελληνικό μπάσκετ. Όχι μόνο τις ομάδες τους αλλά και τον Έλληνα παίκτη ο οποίος πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Να παίζει ενεργό ρόλο. Να μπαίνει στα τελευταία τρία λεπτά και να παίρνει παιχνίδι. Αυτό θέλουμε στην Εθνική Ομάδα. Αυτοί οι παίκτες μας λείπουν.

Αν λοιπόν οι ομάδες μου φέρουν μία ολοκληρωμένη πρόταση, όχι αποσπασματική, θα την ακούσω με πολύ σεβασμό. Να υπάρχει μέση η άποψη των ομάδων σε συνεργασία με τους προπονητές και τους παίκτης έτσι ώστε να τους ακούσουμε. Μην κοιτάξουνε τις μας συμφέρει φέτος. Ε φέτος με βολεύει εφτά , του χρόνου πέντε.. Να κάνουν ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια “ θέλω να το πάμε έτσι”.

Αν μου φέρεις ένα πλάνο θα σε ακούσω. Απλά πρέπει να το κάνεις. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πω ναι. Θέλω μία ολοκληρωμένη πρόταση. Το σημαντικό είναι πώς ο Έλληνας παίκτης θα βρει θέση και θα είναι σημαντικός για την ομάδα του. Επίσης με τα κολέγια μπορεί να αλλάξει το στάτους του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας είπε: «Το ’21 το αναπτυξιακό ήταν 0 και λυπάμαι που το λέω. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα 10 χρόνια πριν αναλάβουμε. Υπάρχει ένα κενό που μεταφέρεται και μας ακολουθεί, δεν θα χαθεί. Το νιώθουμε στην Εθνική. Έχουμε κάνει ενέργειες, έχουμε πιέσει για να βοηθήσουμε τα σωματεία. Τα σωματεία και οι αθλητές είναι επαγγελματικά, τα ενδιάμεσα και τα ερασιτεχνικά. Όλα τα στηρίζουμε με διαφορετικές ανάγκες. Από το 0 σπαταλάμε 4 εκατομμύρια για το αναπτυξιακό. Βρεθήκαν από τους χορηγούς. Ρίχνουμε εκεί τα χρήματα για να μην μας ακολουθεί το κενό. Υπάρχουν νέοι αθλητές που θα πάνε στην Εθνική. Υπάρχουν φουρνιές κι φουρνιές. Βγαίνουν παιδιά, τα ξέρουμε. Έχουν βγει από αναπτυξιακά. Έχουμε εξαιρετική φουρνιά. Η Εθνική έχει ένα κενό. Θα μας ακολουθεί. Πιέζουμε ώστε να φέρουμε νέα παιδιά και να βοηθήσουμε. Το αναπτυξιακό έχει πολλούς στόχους. Να βοηθάς τα σωματεία, να χαίρονται και να προχωρούν τα παιδιά

Τα παιδιά που είναι 11 χρονών και κάτω, η Ομοσπονδία δεν είχε ασχοληθεί ποτέ μαζί τους. Παίζουν αγώνες τώρα. Η Ομοσπονδία έχει πάρει δύο βραβεία από την FIBA Europe για την δουλειά που κάνει στα σχολεία. Κάτι έρχεται. Θα το δει ο επόμενος πρόεδρος. Τον σπόρο που ρίχνεις να τον γεύεται ο επόμενος. Θα φανεί το αποτέλεσμα σε κάποια χρόνια. Είμαι χαρούμενος που οι επόμενες γενιές έρχονται και το βλέπουμε, τα ξερετε τα ονόματα».

Αναφερόμενος στην εθνική γυναικών τόνισε: «Στο παρα… τρίχα στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ δεν προχωρήσαμε. Νέα πρόκληση να προκριθούμε και να έχουμε συνέχεια στις διοργανώσεις. Θυμάμαι στο ’22 και είχαμε προκριθεί στο Παγκόσμιο για το 23, η Τουρκία είχε αποκλειστεί και μετά γάζωσε».

Για τον προπονητή της Εθνικής Γυναικών: «Η Εθνική Γυναικών θα έχει προπονητή. Θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, μπορεί κι αυτή την εβδομάδα».

Για να πει σχετικά με τα λάθη: «Μία αποτυχία βοηθάει να γίνεις καλύτερος. Πάντα κάνω κριτική, αυτοκριτική, κοιτάζω τα λάθη. Αυτός που δε κάνει λάθη είναι αυτός που δε κάνει τίποτα. Δεδομένο ότι όταν ενεργείς παντού, από τα 10 τα 4 θα είναι λάθος. Να τα καταλαβαίνεις και να τα διορθώνεις. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη στην Ομοσπονδία, πρώτος εγώ. Έχω πάρει ευθύνες και μου αναλογούν ευθύνες. Τελευταία είχαμε μία κακή εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας στο Παράθυρο και είναι προσωπική ευθύνη αυτό που έχει γίνει. Που δεν είχαμε καλή παρουσία. Όταν δεν πάνε καλά, την ευθύνη την έχει η διοίκηση. Όταν πάμε καλά, οι παίκτες και οι προπονητές. Η διοίκηση πρέπει να είναι εκεί όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, να παίρνει την ευθύνη. Εκεί ήταν η ευθύνη σε αυτό. Θα είμαστε στο Παγκόσμιο. Η Ελλάδα με κάποιο τρόπο τα καταφέρνει, στην τελευταία στιγμή μας δίνει κίνητρο όταν ακούμε διάφορα. Εμένα μου δίνει κίνητρο όταν κάποιος μου λέει ότι κάτι δεν θα το καταφέρω. Προσπαθούσα. Θέλω να εξηγήσω ότι στην Ομοσποδνία έχουν γίνει ενέργειες άλλες σωστές άλλες λάθος. Να συνειδητοποιούμε τα λάθη και να προχωράμε. Για τα επόμενα χρόνια θέλουμε να προχωρήσει η Εθνική στο Παγκόσμιο. Θα παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες για να γίνει αυτό. Έχουμε εξαιρετικό προπονητή, σταφ και παίκτες που τους εμπιστευόμαστε απόλυτα και είμαστε πολύ περήφανοι. Να προχωρήσουμε και να πάμε καλά στο Παγκόσμιο. Το θέλουμε αυτό, όπως και στις Γυναίκες. Είναι στόχος να πάνε στο Ευρωμπάσκετ».

Ο Βαγγέλης Λιόλιος πρόσθεσε: «Στο αναπτυξιακό περισσότερες δυνάμεις. Υπάρχουν ομάδες που πριν 10 χρόνια δεν υπήρχαν. Είναι ωραίο να υπάρχει ανταγωνισμός. Οι αντίπαλοι σε κάνουν πιο δυνατό. Να προσέξουμε την ύπαρξη του ερασιτεχνικού σωματείου που αυτή τη στιγμή απειλείται. Να το καταλάβουν οι φίλαθλοι και να το προστατέψουν. Ναι οι μεγάλες ομάδες και η Εθνική, αλλά το μπάσκετ έγινε μεγάλο επειδή σε κάθε μέρος της Ελλάδας χτυπάει μία μπάλα μπάσκετ. Αν χάσουμε ένα παιδί που δεν μπορεί να παίξει γιατί θα κλείσει το σωματείο, έχουμε χαθεί. Τα επόμενα 3 χρόνια θέλουμε αυτό που έγινε στις εθνικές κατηγορίες να γίνει στα τοπικά πρωταθλήματα και τις ενώσεις. Έχουμε μία κατεύθυνση, έναν σκοπό. Μη ξεχνάμε ότι στις εθνικές κατηγορίες, αφήνω την Α1 Γυναικών που από εκεί που δεν υπήρχε, υπάρχει, άλλαξε ένα πρωτάθλημα εντελώς. Δείτε τώρα την Elite League, πρωταθληματάρα. Κάθε χρόνο ρωτάμε τα σωματεία για την άποψή τους. Ποιο πρωτάθλημα είναι το πιο συναρπαστικό; Η Elite κατά 52%. Πλέον θα λένε η GBL. Αυτό κάτι σημαίνει όμως. Γιατί δώσαμε βοήθεια».

Για τη χρηματοδότηση ομάδων που χρησιμοποιούν νεαρούς αθλητές: «Το θεσπίσαμε ως κίνητρο. Πείτε μου μια ομάδα που δεν έλαβε αυτά τα χρήματα. Μπορώ να σας στείλω αυτά τα στοιχεία, τηρείται για κάθε χρόνο, 2022, 2023, 2024… Να πάρουν τηλέφωνο και να μας πουν σε ποια ομάδα δεν το τηρήσαμε. Μιλάμε συνέχεια με τις ομάδες. Ότι δεν τηρήσαμε κάτι, δεν είναι αληθινό. Η Elite League πριν λίγα χρόνια ήταν νεκροταφείο δεινοσαύρων, τώρα έχουμε τόσα νέα παιδιά».

Για την ΕΣΚΑΝΑ και τις εντάσεις που υπήρξαν με τις wild cards: «Η κάθε ένωση είναι αυτοτελής. Τα σωματεία εκλέγουν την ομοσπονδία, αλλά μόνα τους προσλαμβάνουν υπαλλήλους, παίρνουν γραφεία κλπ. Εγώ είπα πως θα βοηθήσω όλες τις ενώσεις, με ποσοστό συγκεκριμένο, με συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Βοηθώ τις ομάδες για να μην έχουν όλο το κόστος της ένωσης. Όταν η ΕΣΚΑΝΑ δεν έχει νορμάλ διοίκηση, εγώ δίνω τα χρήματα απευθείας στις ομάδες. Αν οι ομάδες θέλουν να κρατήσουν αυτή τη διοίκηση, είναι δικό τους θέμα. Η κατάσταση στην ΕΣΚΑΝΑ είναι ότι δεν ξέρουν πόσα και τι οφείλουν, λένε πως είναι ένα πολύ μεγάλο χρέος πως το μόνο σίγουρο είναι πως δεν έρχονται από την ΕΟΚ. Κάθε ένωση πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν, τώρα τα κριτήρια είναι ίδια για όλους.

Για τις wild card, φτάναμε τέλη Σεπτέμβρη και δεν ξέραμε ποια ομάδα έπαιζε σε ποια κατηγορία. Βάλαμε εννιά συγκεκριμένα κριτήρια, βαθμολογικά και άλλα. Είχαμε μια επιτροπή εννιά μελών, αξιολογήσαμε τις παρουσιάσεις παρουσία των ομάδων και όλα ήταν μια χαρά. Φέτος μια ομάδα αντέδρασε, τη σέβομαι, είναι μια ιστορική ομάδα της πόλης μου, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω τα κριτήρια. Δεν είμαι πρόεδρος αυτών που με ψήφισαν, αλλά όλων των ομάδων».

Για το τι θα ήθελε να κάνει όταν φύγει από την ΕΟΚ, αν θα ήθελε να πολιτευτεί, να ασχοληθεί με την ΕΟΕ ή με διεθνή όργανα μπάσκετ: «Τα έχω σκεφτεί όλα αυτά, πάντα πρέπει να σκέφτεσαι το μετά στη ζωή σου. Εγώ θέλω ο επόμενος να είναι καλύτερος από μένα. Σίγουρα με την ΕΟΕ δεν θα ασχοληθώ, γιατί έχουμε έναν εξαιρετικό πρόεδρο, που έχει κάνει θαύματα. Με την FIBA Europe δεν πρόκειται να ασχοληθώ, παρά τις Σειρήνες. Να πολιτευτώ ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν κάνω για πολιτικός, δεν είμαι τόσο διπλωμάτης. Θέλω κάτι να κάνω και δεν ξέρω αν πρέπει να το πω τώρα εδώ. Θέλω κάποια στιγμή να βοηθήσω για κάτι που είχα όνειρο από παλιά, για την πόλη μου, μια ομάδα, την Παναχαϊκή. Όχι εγώ να κάνω κάτι, θέλει σεβασμό αυτή η ομάδα. Είναι η Πάτρα όλη. Είναι μια παρακαταθήκη που έχουμε υποχρέωση όλοι να στηρίξουμε. Το θεωρώ χρέος μου, να βοηθήσω την Πάτρα, αν μπορέσω. Κατά τα άλλα, θα είμαι ήρεμος, στο σπίτι μου, με την οικογένειά μου. Το σημαντικό δεν είναι πότε ασχολείται κάποιος με κάτι και πότε μπαίνει. Πρέπει να ξέρει πότε είναι η ώρα να φύγει. Όταν φύγω από την ΕΟΚ θέλω να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα τον έχουν ζήσει οι ομάδες, θα έχει νιώσει την αγωνία για να συνεχίσει αυτό που γίνεται».