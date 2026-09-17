Η ταλαιπωρία των οδηγών στο τμήμα του ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλαο συνεχίζεται και αυτές τις ημέρες με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Λόγω των εργασιών καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας Τ6 του Ξηροποτάμου, ο ΒΟΑΚ παραμένει κλειστός για πέντε ολόκληρες ημέρες, όλο το 24ωρο, από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6 το πρωί.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας

Η κυκλοφορία διοχετεύεται αναγκαστικά από την εναλλακτική διαδρομή (παλιός ΒΟΑΚ, Μέσα και Έξω Λακώνια) με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, ουρές και ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Γεγονός είναι ότι… αν σε όλα τα έργα της χώρας βλέπαμε τους ρυθμούς με τους οποίους δουλεύουν τους τελευταίους μήνες τα συνεργεία σε αυτό το τμήμα του ΒΟΑΚ, ίσως η Ελλάδα να βρισκόταν σήμερα αρκετά πιο μπροστά!