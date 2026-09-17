Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, όπου εντοπίστηκαν 59 αλλοδαποί σε λέμβο, 35 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex.

Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ. Με τη νέα αυτή άφιξη, οι μετανάστες που έχουν φτάσει στη Δυτική Κρήτη από χθες βράδυ φτάνουν τους 210, όπως αναφέρει το ert news