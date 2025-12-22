Στο πλαίσιο της σύνδεσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία και της ενίσχυσης της βιωματικής μάθησης, πραγματοποιήθηκε μία ιδιαίτερα ουσιαστική εκπαιδευτική δράση στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης Λασιθίου, σε συνεργασία με το Π.ΕΠΑΛ Νεάπολης. Η δράση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης «Το ΠΕΠΑΛ στην Κοινότητα – Γέφυρες συνεργασίας με φορείς», του άξονα Σχολείο & Κοινότητα, με υπεύθυνο συντονιστή τον κ. Νικόλαο Τσαμπανάκη.

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2025, επισκέφθηκε το Εργαστηριακό Κέντρο ο κ. Νεκτάριος Πετράκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Κατόπιν πρόσκλησης του κ. Νίκου Τσαμπανάκη, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού εκπαιδευτικού του Π.ΕΠΑΛ Νεαπολης , πραγματοποιήθηκε επίδειξη στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Τομέα Ηλεκτρολογίας, στο πλαίσιο του μαθήματος «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρουσιάστηκαν σύγχρονα όργανα και ηλεκτρολογικές διατάξεις, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρακτικές εφαρμογές και να εμβαθύνουν στις γνώσεις τους μέσα από τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Στη δράση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του Τομέα Ηλεκτρολογίας: Χατζηγεωργίου Παναγιώτα,Ηλιάδης Άγγελος και Σκανδαλάκης Μύρωνας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργάνωση και υλοποίησή της.