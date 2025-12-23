Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες που έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν ξυλείας ότι μπορούν να προσέλθουν στο Δημαρχείο, στην περιοχή Περιφερειακός Ξηροκάμπου, προκειμένου να παραλάβουν τα καυσόξυλά τους.

Η δράση υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, με στόχο τη συμβολή στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ουσιαστική ανακούφιση των οικογενειών κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 24 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, κατά τις ώρες 11:00 – 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη τηλεφωνική γραμμή «Μαζί με τον Δημότη» (15454) και στο τηλέφωνο 28413 40100.