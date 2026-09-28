Η Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Άντζελα Βαρελά, η οποία επισκέπτεται για πρώτη φορά την περιοχή του Αγίου Νικολάου, παραχώρησε συνέντευξη στην ΑΝΑΤΟΛΗ, όπου αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Τουρισμό, εκτιμώντας ότι μπορεί να βελτιώσει υπηρεσίες, διαχείριση πόρων και προστασία ταξιδιωτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναφέρεται στη βραχυχρόνια μίσθωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ρύθμισης και περιορισμού των επιπτώσεών της.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ρωτήσαμε πως μπορεί να επηρεάσει τις τουριστικές επιχειρήσεις, η «βίαιη» εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα ζωής και επιχειρηματικής δράσης και αν τελικά, απειλούνται ή αν μπορούν να ευεργετηθούν από την αξιοποίησή της.

Η πρόεδρος του ΕΟΤ είπε ότι παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημόσια συζήτηση για την Τ.Ν. «Ο ΕΟΤ είναι από τους φορείς που τα τελευταία χρόνια καινοτομεί με τα ψηφιακά μέσα και ο ιστότοπος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τον οποίο παρέλαβε τελευταία, είναι ενισχυμένος με εφαρμογές Τ.Ν. για την εξυπηρέτηση τουριστών στο επίπεδο πληροφόρησης, καθοδήγησης κλπ. Κάθε καινοτόμο εργαλείο διαχρονικά αντιμετωπίζει πολεμική. Η Τ.Ν. είναι εξελιγμένο εργαλείο, δημιούργημα του ανθρώπου άρα πεπερασμένο. Δεν είμαι ειδική αλλά δεν θεωρώ ότι θα χάσουμε τον έλεγχο. Υπάρχει η επιλογή για καλή και κακή χρήση της… Εχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτά τα εργαλεία και σκέφτομαι πάντα πως μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Στον Τουρισμό είναι απεριόριστες οι δυνατότητες για την προστασία του ταξιδιώτη, την προστασία της επιχείρησης, την καλύτερη διαχείριση των πόρων, πρόβλεψη βλαβών κλπ.

Η βραχυχρόνια μίσθωση

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του φαινομένου της «βραχυχρόνιας μίσθωσης» που μεγεθύνεται σε τεράστιο βαθμό, η κ. Βαρελά τόνισε ότι η υπουργός Τουρισμού έχει τονίσει επανειλημμένα ότι χρειάζεται ρύθμιση. Εχει υποβάλει προτάσεις, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται από μόνο του… Ηδη στην Ελλάδα υπάρχει μέριμνα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ανεξέλεγκτης ανάπτυξής του. Όλα τα καλά παραδείγματα ελέγχου αυτού του φαινομένου αφορούν χώρες με άλλο διοικητικό σύστημα, όπου ο Δήμος είναι μια μικρή «κυβέρνηση» με αυξημένες αρμοδιότητες, οπότε μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά. Εδώ διαφέρουμε, οπότε θεωρώ ότι η καθυστέρηση λήψης μέτρων οφείλεται σε αυτό που προανέφερα. Με την πρόσφατη νομοθεσία γίνεται σοβαρή προσπάθεια ρύθμισης χωρίς να σταματήσει ως οικονομική δραστηριότητα, η οποία ευνοεί όσους έχουν κάποια αδιάθετα ακίνητα. Ηδη έχει μπει περιορισμός με τη νέα νομοθεσία.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ