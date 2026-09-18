Μετά από μήνες εργοταξιακών παρεμβάσεων, καθαιρέσεων, επιχωματώσεων και διαδοχικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, το έργο του ΒΟΑΚ Αγίου Νικολάου–Νεάπολης περνά πλέον στο κρίσιμο στάδιο της παράδοσης στην κυκλοφορία.

Ο στόχος που τίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία είναι να δοθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη αλλαγή στην καθημερινή μετακίνηση μεταξύ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Η εικόνα στο εργοτάξιο τις τελευταίες ημέρες είναι χαρακτηριστική της φάσης στην οποία έχει εισέλθει το έργο. Η παλιά γέφυρα στον Ξηροπόταμο, μήκους περίπου 100 μέτρων, λίγο μετά την παλιά διακλάδωση προς Λακώνια, αποτελεί πλέον παρελθόν. Πέντε βαριά μηχανήματα εργάστηκαν επί ώρες για την καθαίρεσή της, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση των νέων τεχνικών έργων.

Κάτω από τη γέφυρα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι εργασίες των νέων τεχνικών έργων και ακολουθούν οι επιχώσεις, η διαμόρφωση της ανωδομής, η ασφαλτόστρωση και τα συνοδά έργα.

Ο διευθυντής του έργου από την πλευρά της «Άκτωρ» Άρης Φρουζάκης ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το συγκεκριμένο τμήμα να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κυκλοφορία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το επόμενο δύσκολο βήμα

Το εργοτάξιο, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις μεγάλες παρεμβάσεις του. Προς τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η καθαίρεση και της δεύτερης γέφυρας, κάτω από την οποία περνά σήμερα η παλιά εθνική οδός προς τις Λίμνες.

Εκεί πρόκειται να κατασκευαστεί υπόγεια διάβαση, αλλά και μεγάλο υδραυλικό τεχνικό έργο για την κοίτη του Ξηροποτάμου. Θα ακολουθήσουν επιχώσεις μέχρι το απαιτούμενο επίπεδο, κατασκευή του οδοστρώματος και των συνοδών έργων, ώστε και αυτό το σημείο να ενταχθεί στη νέα χάραξη.

Η καθαίρεση της δεύτερης γέφυρας θα απαιτήσει νέα πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας. Όπως εξηγεί ο κ. Φρουζάκης, οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν με παράλληλη διέλευση οχημάτων και γι’ αυτό οι διακοπές θα είναι αναγκαστικά ολοκληρωτικές.

Ανάλογες διακοπές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και, εφόσον χρειαστεί, τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Το μεγάλο στοίχημα των 10 χιλιομέτρων

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι ένα: να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ. Η παράδοση έχει ήδη μετατεθεί αρκετές φορές, όμως πλέον οι εργασίες βρίσκονται σε σημείο όπου ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το βασικό κατασκευαστικό αντικείμενο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ορισμένες συμπληρωματικές εργασίες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Η διαφορά, όμως, θα είναι σημαντική: αυτές θα μπορούν να εκτελούνται ενώ ο νέος δρόμος θα βρίσκεται ήδη σε κυκλοφορία.

Εφόσον τηρηθεί ο σχεδιασμός, κάτι που όλοι ευχόμαστε, τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσει να αλλάζει και η εικόνα της συγκεκριμένης διαδρομής. Το εργοτάξιο θα αρχίσει σταδιακά να παραχωρεί τη θέση του στον νέο αυτοκινητόδρομο και τα πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ Αγίου Νικολάου–Νεάπολης θα περάσουν από το στάδιο της κατασκευής σε εκείνο της χρήσης.