Ως ΕΛΜΕ Λασιθίου δεν μπορούμε παρά να μην δηλώσουμε την θλίψη και την οργή μας για τις άθλιες και

απαράδεκτες εικόνες που ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη από την παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας και τις

απάνθρωπες συνθήκες φύλαξης/κράτησης δεκάδων ταλαιπωρημένων ανθρώπων που έφτασαν μέσω της θάλασσας στην πόλη. Το προσφυγικό/μεταναστευτικό είναι ένα φλέγον ζήτημα που δεν μπορεί κανείς δήμος να επιλύσει. Μπορεί όμως σε ένα πρώτο επίπεδο να ανακουφίσει, να σταθεί αρωγός και να περιθάλψει κατατρεγμένους ανθρώπους μέσω στοιχειωδών μέτρων.

Η τραγωδία των χιλιάδων πνιγμένων της Μεσογείου, η ασφυκτική πίεση στις τοπικές κοινωνίες που

αφήνονται αβοήθητες μπροστά στο πρόβλημα είναι κάποια από τα «απόνερα» των εγκληματικών πολιτικών, των πολέμων, της κλιματικής αλλαγής και της εκμετάλλευσης ολόκληρων χωρών από την «πολιτισμένη» Δύση.

Τονίζουμε πως αφουγκραζόμαστε την έντονη ανησυχία των συμπολιτών μας από την παντελή απουσία ενός

κεντρικού σχεδιασμού που θα απαλλάσσει τις τοπικές κοινωνίες από ένα τόσο δυσανάλογο για τις δυνάμεις τους βάρος. Εκφράζουμε ταυτόχρονα την απόλυτη και κάθετα αντίθετη στάση απέναντι σε φωνές που υποκινούν τη βία, το μίσος, τις διακρίσεις εις βάρος ανθρώπων που αναζητούν μια καλύτερη τύχη και προσπαθούν να επιβιώσουν.

Καλούμε να γίνουν απολύτως σεβαστά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ώστε άπαντες να σταθούν στο ύψος της

στοιχειώδους ανθρωπιάς και να ενεργήσουν σύμφωνα με τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες ώστε να μην υποπίπτουν στην αποκτήνωση του μίσους και της μισαλλοδοξίας. Η εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου, από λογής κέντρα και παράκεντρα εξουσίας να μην γίνει έδαφος για την μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό και τον φασισμό.