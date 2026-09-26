Μια ακόμη σημαντική κίνηση για τη Νίκη Σητείας αποτελεί η παραμονή στο δυναμικό της του Χάρη Δεμερτζή, αναφέροντας στην ανακοίνωση της:

Η διοίκηση του ΑΟ Νίκη Σητείας ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χάρη Δεμερτζή, ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Χάρης έχει δείξει με τη δουλειά, το πάθος και την αγωνιστικότητά του ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συνεχίσουμε μαζί!

Χάρη, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη Νίκη!

Μαζί συνεχίζουμε, μαζί παλεύουμε, μαζί γράφουμε την επόμενη σελίδα της ιστορίας μας!