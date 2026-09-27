Ο Δήμος Σητείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας, θα συμμετάσχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης 19:30.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη των Πολιτιστικών Συλλόγων Αγίου Στεφάνου, Σταυροχωρίου, Καλού Νερού και Λιθινών καθώς και τοπικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και φορέων.

Σας καλούμε να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού και να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, γεύσεις, πολιτισμό και αυθεντική κρητική φιλοξενία.

Θα ακολουθήσει ένα ενδιαφέρον challenge, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι επισκέπτες και οι παρευρισκόμενοι της εκδήλωσης.

Δείτε όλες τις πληροφορίες και τους όρους συμμετοχής στην αφίσα!