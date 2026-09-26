Αρνητικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Μόχλου του Δήμου Σητείας, με φορέα έργου τη ΔΕΥΑ Σητείας.

Η Επιτροπή, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη, εξέτασε το θέμα και αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρνητικά, επικαλούμενη λόγους χωροθέτησης.

Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκαν συνολικά σειρά περιβαλλοντικών μελετών για έργα σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Θετική, υπό όρους, ήταν η γνωμοδότηση για την τροποποίηση και ανανέωση της ΑΕΠΟ λατομείου αδρανών υλικών στη λατομική περιοχή Χορδακίου του Δήμου Χανίων, καθώς και για μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου ισχύος 999 kWel στα Καστελλιανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Θετική γνωμοδότηση υπό όρους δόθηκε επίσης για την εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μοιρών του Δήμου Φαιστού, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση «Κεφάλια» Αρκαλοχωρίου.

Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή τριών θεμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΣΧΑΣΕ της στρατηγικής επένδυσης «PHĀEA – South Crete: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, καθώς και δύο ενεργειακά έργα που αφορούν μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης στον Δήμο Φαιστού και φωτοβολταϊκό σταθμό με συστήματα αποθήκευσης στον Δήμο Χανίων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλειος Κεγκέρογλου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Φαιστού Γεώργιος Ντισπυράκης, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Β΄ Ζώνης Μεσσαράς Εμμανουήλ Φουστανάκης, καθώς και εκπρόσωποι και μελετητές των υπό εξέταση έργων και πολίτες.