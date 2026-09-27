Μετά την όμορφη και δημιουργική περσινή χρονιά, τα Παιδικά και Νεανικά Τμήματα Θεάτρου του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας συνεχίζουν και φέτος το θεατρικό τους ταξίδι!

Την περασμένη χρονιά, τα παιδιά των τμημάτων μας είχαν την ευκαιρία να ανεβούν στη σκηνή και να παρουσιάσουν τις παραστάσεις τους στην Ιεράπετρα, αλλά και σε άλλες πόλεις, γνωρίζοντας τη χαρά της θεατρικής δημιουργίας και μοιράζοντας τη δουλειά τους με διαφορετικά κοινά, με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση.

Με την ίδια αγάπη για το θέατρο και με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση για δημιουργία, συνεχίζουμε και φέτος, προσκαλώντας παιδιά και νέους να γίνουν μέρος της θεατρικής μας παρέας.

• Παιδικό Τμήμα | 7–10 ετών

Υπεύθυνη θεατρικής αγωγής: Λουίζα Πορφύρη

• Νεανικό Τμήμα | 10–15 ετών

Υπεύθυνη θεατρικής αγωγής: Νίκη Παπαδάκη

• Τμήμα Χοροθεάτρου | 12–18 ετών

Νατάσα Αρέθα:Χορεύτρια, Χορογράφος & Εκπαιδεύτρια Κίνησης

Το Χοροθέατρο συνδυάζει την κίνηση, τον χορό και τη θεατρική έκφραση, δίνοντας στους νέους έναν διαφορετικό τρόπο να επικοινωνούν, να δημιουργούν και να αφηγούνται μέσα από το σώμα και τη σκηνική παρουσία.

Καλούμε γονείς, παιδιά και νέους να γνωρίσουν τα τμήματά μας και να ταξιδέψουν μαζί μας σε μια ακόμη δημιουργική θεατρική χρονιά!

Για πληροφορίες και εγγραφές:

693 224 5205

Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας