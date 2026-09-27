Με νίκες των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε την Κυριακή το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου για την 1η αγωνιστική, με τον ΑΟ Βραχασίου να κερδίζει 9-0 τον ΑΣΙ και τον ΟΦΙ 5-0 τον ΑΟ Κριτσάς.

1η αγωνιστική

Νίκη Σητείας-ΑΟΑΝ Β 3-0

Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΟΣΚ 3-0

ΑΟ Κριτσάς-ΟΦΙ 0-5

Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας 3-1

ΑΣΙ-ΑΟ Βραχασίου 0-9

Η βαθμολογία

1.ΑΟ Βραχασίου 1-0-0 (9-0) 3

2.ΟΦΙ 1-0-0 (5-0) 3

3.Νίκη Σητείας 1-0-0 (3-0) 3

4.Ίτανος Παλαικάστρου 1-0-0 (3-0) 3

5.Αναγέννηση 1-0-0 (3-1) 3

6.Κόρφος Ελούντας 0-0-1 (1-3) 0

7.ΑΟΑΝ Β 0-0-1 (0-3) 0

8.ΑΟΣΚ 0-0-1 (0-3) 0

9.ΑΟ Κριτσάς 0-0-1 (0-5) 0

10.ΑΣΙ 0-0-1 (0-9) 0

Η επόμενη 2η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Κριτσάς

Ίτανος Παλαικάστρου-Νίκη Σητείας

Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου

ΟΦΙ-ΑΣΙ

ΑΟΣΚ-Αναγέννηση