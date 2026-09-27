Με νίκες των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε την Κυριακή το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου για την 1η αγωνιστική, με τον ΑΟ Βραχασίου να κερδίζει 9-0 τον ΑΣΙ και τον ΟΦΙ 5-0 τον ΑΟ Κριτσάς.
1η αγωνιστική
Νίκη Σητείας-ΑΟΑΝ Β 3-0
Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΟΣΚ 3-0
ΑΟ Κριτσάς-ΟΦΙ 0-5
Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας 3-1
ΑΣΙ-ΑΟ Βραχασίου 0-9
Η βαθμολογία
1.ΑΟ Βραχασίου 1-0-0 (9-0) 3
2.ΟΦΙ 1-0-0 (5-0) 3
3.Νίκη Σητείας 1-0-0 (3-0) 3
4.Ίτανος Παλαικάστρου 1-0-0 (3-0) 3
5.Αναγέννηση 1-0-0 (3-1) 3
6.Κόρφος Ελούντας 0-0-1 (1-3) 0
7.ΑΟΑΝ Β 0-0-1 (0-3) 0
8.ΑΟΣΚ 0-0-1 (0-3) 0
9.ΑΟ Κριτσάς 0-0-1 (0-5) 0
10.ΑΣΙ 0-0-1 (0-9) 0
Η επόμενη 2η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Κριτσάς
Ίτανος Παλαικάστρου-Νίκη Σητείας
Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου
ΟΦΙ-ΑΣΙ
ΑΟΣΚ-Αναγέννηση